Кошмар стилиста: бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс появилась почти обнаженной на светском мероприятии

Знаменитость одела на себя нижнее белье из металлических украшений, черный кожаный плащ и лакированные сапоги.

Стоит отметить, что у Джулии имеется какая-то тяга выставлять свое тело напоказ. Возможно, таким образом звезда подиума демонстрирует, как она работает над собой, своей фигурой.

Интернет-пользователи без конца обсуждают новые образы экс-избранницы Уэста, на которые кроме нее никто не решается.

Стоит отметить, что Джулии удалось разработать собственный узнаваемый стиль, а уверенности в себе этой девушке не занимать.

Одним из излюбленных приемов эпатажной личности является очень тесный и крохотный кроп-топ, из-под которого виднеется грудь. Как правило, это топ-бандо или бра, сочетающийся в наряде Джулии с брюками в облипку из латекса или кожи, либо длинной трикотажной юбкой по фигуре.

Завершающей деталью образа смелой знаменитости является обувь на высоченном каблуке и (или) платформе. Это могут быть высокие сапоги на шнуровке или ботильоны.

Интересно, что подобной обуви раньше отдавала предпочтение Леди Гага.