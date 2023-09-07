Кошмар стилиста: бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс появилась почти обнаженной на светском мероприятии

Модель Джулия Фокс и рэп-исполнитель Канье Уэст расстались прошлой зимой. Отношения знаменитостей длились всего 1,5 месяца.
В СМИ писали, что Фокс встречалась с Уэстом исключительно ради пиара.
В период романа звезд стилем девушки, по всей видимости, занимался ее бой-френд. После разрыва гардероб себе стала подбирать она сама.
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Стоит отметить, что у Джулии имеется какая-то тяга выставлять свое тело напоказ. Возможно, таким образом звезда подиума демонстрирует, как она работает над собой, своей фигурой.
Модель посетила светское мероприятие почти полностью обнаженной, шокировав общественность.
Знаменитость одела на себя нижнее белье из металлических украшений, черный кожаный плащ и лакированные сапоги.
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Интернет-пользователи без конца обсуждают новые образы экс-избранницы Уэста, на которые кроме нее никто не решается.
Стоит отметить, что Джулии удалось разработать собственный узнаваемый стиль, а уверенности в себе этой девушке не занимать.
Одним из излюбленных приемов эпатажной личности является очень тесный и крохотный кроп-топ, из-под которого виднеется грудь. Как правило, это топ-бандо или бра, сочетающийся в наряде Джулии с брюками в облипку из латекса или кожи, либо длинной трикотажной юбкой по фигуре.
Завершающей деталью образа смелой знаменитости является обувь на высоченном каблуке и (или) платформе. Это могут быть высокие сапоги на шнуровке или ботильоны.
Интересно, что подобной обуви раньше отдавала предпочтение Леди Гага.
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