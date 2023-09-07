Дуэт Чай вдвоем стал популярен благодаря Шуфутинскому: Клявер рассказал о сотрудничестве с шансонье

Популярный певец Денис Клявер сделал карьеру изначально вместе со Стасом Костюшко в "Чай вдвоем", а потом стал выступать сам.

В настоящее время он воссоединился с Костюшкиным, одновременно записывая сольные альбомы.

В рамках интервью изданию aif.ru музыкант сообщил, кто помог его дуэту раскрутиться.