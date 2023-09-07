Дуэт Чай вдвоем стал популярен благодаря Шуфутинскому: Клявер рассказал о сотрудничестве с шансонье

15:48 2023-09-07

Недавно стало известно, что Денис Клявер и Стас Костюшкин снова выступают вместе в составе группы "Чай вдвоем". Клявер рассказал, что популярным дуэт стал с подачи известного исполнителя Михаила Шуфутинского.

Популярный певец Денис Клявер сделал карьеру изначально вместе со Стасом Костюшко в "Чай вдвоем", а потом стал выступать сам.

В настоящее время он воссоединился с Костюшкиным, одновременно записывая сольные альбомы.

В рамках интервью изданию aif.ru музыкант сообщил, кто помог его дуэту раскрутиться.

  • Изображение статьи

    После того как "Чай вдвоем" одержал победу в популярном телевизионном конкурсе в середине 90-х, Клявер и Костюшко проснулись известными.

    Но тогда у молодых певцов были проблемы и с композициями, и с собственной программой, которых попросту не было.

    Именно тогда руку помощи Денису и Стасу протянул Михаил Шуфутинский, предложив им сотрудничество, а те не раздумывая согласились.

  • Изображение статьи

    Клявер вспомнил, что Михаил Захарович в 1995 году "разрывал" стадионы.

    Солист "Чай вдвоем" был поражен высоким профессионализмом именитого коллеги. По словам Дениса, шансонье, вернувшись из штатов и почувствовав любовь россиян к себе, всегда выкладывался по полной, никогда не пел под "фанеру", устраивал в рамках собственных концертов грандиозные балетные шоу на втором плане.

    Увидев молодых исполнителей на сцене музыкального конкурса, коллега позвал их в свою программу.

    Клявер отметил, что это были их первые с Костюшкиным стадионные концерты.

    Денис не стал скрывать, что на первых порах зрители смотрели выступления "Чай вдвоем" только из уважения к своему кумиру Михаилу Шуфутинскому.

Показать следующие комментарии
Фото