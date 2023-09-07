Дуэт Чай вдвоем стал популярен благодаря Шуфутинскому: Клявер рассказал о сотрудничестве с шансонье

Популярный певец Денис Клявер сделал карьеру изначально вместе со Стасом Костюшко в "Чай вдвоем", а потом стал выступать сам.
В настоящее время он воссоединился с Костюшкиным, одновременно записывая сольные альбомы.
В рамках интервью изданию aif.ru музыкант сообщил, кто помог его дуэту раскрутиться.
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После того как "Чай вдвоем" одержал победу в популярном телевизионном конкурсе в середине 90-х, Клявер и Костюшко проснулись известными.
Но тогда у молодых певцов были проблемы и с композициями, и с собственной программой, которых попросту не было.
Именно тогда руку помощи Денису и Стасу протянул Михаил Шуфутинский, предложив им сотрудничество, а те не раздумывая согласились.
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Клявер вспомнил, что Михаил Захарович в 1995 году "разрывал" стадионы.
Солист "Чай вдвоем" был поражен высоким профессионализмом именитого коллеги. По словам Дениса, шансонье, вернувшись из штатов и почувствовав любовь россиян к себе, всегда выкладывался по полной, никогда не пел под "фанеру", устраивал в рамках собственных концертов грандиозные балетные шоу на втором плане.
Увидев молодых исполнителей на сцене музыкального конкурса, коллега позвал их в свою программу.
Клявер отметил, что это были их первые с Костюшкиным стадионные концерты.
Денис не стал скрывать, что на первых порах зрители смотрели выступления "Чай вдвоем" только из уважения к своему кумиру Михаилу Шуфутинскому.
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