Трейлер комедии Теща с Харламовым и Гузеевой в главных ролях уже появился в Сети

Ведущая "Давай поженимся" не скрывает, что не сразу согласилась сниматься в проекте.

Знаменитость призналась, что ее подкупил тот факт, что персонаж Тещи раскрывается в фильме в новом ключе.

По словам актрисы, одновременно ее героиня - это тот тип женщин, о которых существует миллион анекдотов.

Гузеева отметила, что таких тещ никто не переносит, и сама артистка не исключение.

Лариса Андреевна рассказала, что в кадре полностью доверилась главе съемочного процесса, который еще при запуске съемок предупредил, что не даст актрисе сыграть плохо.