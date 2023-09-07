Трейлер комедии Теща с Харламовым и Гузеевой в главных ролях уже появился в Сети

16:36 2023-09-07

Трейлер комедийной картины "Теща", роли главных персонажей в которой достались комику Гарику Харламову и актрисе Ларисе Гузеевой, уже можно посмотреть на платформе Ютуб. Режиссером фильма стал Аскар Узабаев.

В картине показаны "традиционные" отношения зятя и тещи, основанные на взаимной ненависти.

Гарик Харламов играет зятя-неудачника, а Ларисе Гузеевой досталась роль очень властной матери возлюбленной персонажа юмориста.

На одном из семейных праздников ситуация выходит из-под контроля, по этой причине над семьей дочери героини Гузеевой нависает угроза развода.

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    Ведущая "Давай поженимся" не скрывает, что не сразу согласилась сниматься в проекте.

    Знаменитость призналась, что ее подкупил тот факт, что персонаж Тещи раскрывается в фильме в новом ключе.

    По словам актрисы, одновременно ее героиня - это тот тип женщин, о которых существует миллион анекдотов.

    Гузеева отметила, что таких тещ никто не переносит, и сама артистка не исключение.

    Лариса Андреевна рассказала, что в кадре полностью доверилась главе съемочного процесса, который еще при запуске съемок предупредил, что не даст актрисе сыграть плохо.

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    "Непутевый зять" Гарик Харламов отметил, что отношения "родственников поневоле" - тип отношений, который часто ложится в основу сюжета легенд и шуток.

    Сатирик рассказал, что на съемках старые разногласия были поводом для юмора.

    Гарик сообщил, что в первый день сотрудничества Лариса Андреевна обратилась к нему, заявив, что думала, что он испытывает к ней ненависть.

    Комик ответил, что не может к ней испытывать настолько сильные чувства, так как не знает ее.

    Ведущий Comedy Club отметил, что так они и стали работать в составе одной съемочной группы, Артист уверяет, что было весело, а в результате получился отличный комедийный проект.

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