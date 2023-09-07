83-летний Аль Пачино бросил свою молодую возлюбленную после того, как та подарила актеру наследника

Экс-избранница мировой знаменитости не против того, чтобы отец контактировал с наследником и участвовал в его воспитании.

Альфалла согласна выбирать вместе с бывшим школу для сына, разрешать или нет его лечение, влиять на выбор религии.

Понятно, что Нур планирует получать от артиста средства на содержание несовершеннолетнего, оформленные в качестве алиментов.