83-летний Аль Пачино бросил свою молодую возлюбленную после того, как та подарила актеру наследника

О расставании известной пары сообщило издание The Blast.
По имеющимся сведениям, теперь уже бывшая девушка Аль Пачино Нур Альфалла намерена получить полную опеку над общим с актером ребенком.
О расставании известной пары сообщило издание The Blast.
По имеющимся сведениям, теперь уже бывшая девушка Аль Пачино Нур Альфалла намерена получить полную опеку над общим с актером ребенком.
Экс-избранница мировой знаменитости не против того, чтобы отец контактировал с наследником и участвовал в его воспитании.
Альфалла согласна выбирать вместе с бывшим школу для сына, разрешать или нет его лечение, влиять на выбор религии.
Понятно, что Нур планирует получать от артиста средства на содержание несовершеннолетнего, оформленные в качестве алиментов.
Корреспонденты The Blast уточняют, что Аль Пачино будет каждый месяц платить матери своего ребенка сумму, исходя из своего годового дохода.
Известно, что Роман Альфаллах Пачино - четвертый наследник селебрити.
Интересно, что звезда экрана никогда не был женат официально, но это не помешало ему завести 33-летнюю дочь Джулию Мари и 22-летних двойняшек Антона Джеймса и Оливии Роуз.
Ранее сообщалось, что Пачино не был на 100 % уверен, что он родитель Романа. Известно, что он требовал от Альфаллы сделать тест ДНК, а была произведена процедура или нет, история умалчивает.
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