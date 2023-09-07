Над таким шутить нельзя: Кушанашвили назвал причину облысения Малахова

Кушанашвили заявил: "Я узнал причину алопеции (выпадение волос). Даже для меня будет "слишком" шутить на эту тему. Я узнал от человека, что Малахов проходит курс".

Больше ничего по поводу состояния коллеги Отар уточнять не стал.

По всей видимости, ведущий проходит курс химиотерапии, а это значит, что ему диагностировали онкологическое заболевание.

Известно, что выпадение волос один из многих побочных эффектов подобного лечения.