Над таким шутить нельзя: Кушанашвили назвал причину облысения Малахова

В одном из фрагментов Ютуб-проекта Насти Ивлеевой Отар Кушанашвили должен был набрать номер Андрея Малахова, сообщив тому, что он тоже стал лысеть, или выпить стакан с непонятной жидкостью.
Представитель ответил отказом на предложение беспокоить Малахова, так как убежден, что шутить над темой облысения коллеги кощунство даже для него.
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Кушанашвили заявил: "Я узнал причину алопеции (выпадение волос). Даже для меня будет "слишком" шутить на эту тему. Я узнал от человека, что Малахов проходит курс".
Больше ничего по поводу состояния коллеги Отар уточнять не стал.
По всей видимости, ведущий проходит курс химиотерапии, а это значит, что ему диагностировали онкологическое заболевание.
Известно, что выпадение волос один из многих побочных эффектов подобного лечения.
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Немногим ранее Андрей Малахов предостерегал своих поклонников, что сейчас Телеграм атаковали мошенники, которые действуют от его имени. Эту информацию звезда экрана сообщил в своем Телеграм-канале.
Он разместил в Сети скриншот, где видно, как юзер, называющий себя "Андреем Малаховым" поделился комментарием. Телеведущий предупредил, что он не имеет ничего общего с этим каналом и личными аккаунтами злоумышленников, использующих его имя и снимки.
Малахов призвал своих знакомых и фолловеров писать ему, как только к ним поступят предложения с фейковых аккаунтов.
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