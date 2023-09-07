Еще один наследник Зайцева заявил права на марку Слава Зайцев

Никому не известный мужчина объявил себя одним из создателей товарного знака Вячеслава Зайцева.

По словам Романова, он занимался связанными с трендом финансовыми делами. Александр, не стесняясь, заверил, что именно он "сделал Вячеслава Зайцева в том виде, в котором он есть".

"Наследник" модельера отметил, что еще при жизни дизайнера одежды звонил его сыну Егору, чтобы тот наладил отношения со своим знаменитым отцом и стал частью некоторых проектов. Наследник Зайцева отказался от такого предложения.