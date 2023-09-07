Еще один наследник Зайцева заявил права на марку Слава Зайцев

Александр Романов заявил, что у него имеются бумаги, подтверждающие факт его владения маркой "Слава Зайцев".
Претендент на наследство покойного кутюрье заверил: "Печати, штампы, паспорт - все есть. Вот его подпись, вот его печать. Генеральная доверенность дана такому-то в том, что он является эксклюзивным официальным представителем художника-модельера Вячеслава Зайцева. Срок действия доверенности не ограничен".
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Никому не известный мужчина объявил себя одним из создателей товарного знака Вячеслава Зайцева.
По словам Романова, он занимался связанными с трендом финансовыми делами. Александр, не стесняясь, заверил, что именно он "сделал Вячеслава Зайцева в том виде, в котором он есть".
"Наследник" модельера отметил, что еще при жизни дизайнера одежды звонил его сыну Егору, чтобы тот наладил отношения со своим знаменитым отцом и стал частью некоторых проектов. Наследник Зайцева отказался от такого предложения.
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Романов - не первый "неизвестный претендент" в наследники Зайцева.
Некоторое время назад внучка модельера Маруся сообщала, что наследником ее деда себя объявил некий Эдуард Кривенко.
По словам родственницы покойного, модель не контактировал с Зайцевым с 2014 года. Причиной увольнения Кривенко стал тот факт, что его словили на мошенничестве.
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