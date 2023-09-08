Традиции Саудовской Аравии гостям страны кажутся странными и не всегда понятными

Саудовская Аравия - крупнейшее государство на Ближнем Востоке, являющееся одним из основных экспортеров нефти и газа в мире. В этой стране расположены две основные святыни мусульманского мира - священные мечети аль-Харам в Мекке, а также Мечеть Пророка в Медине.

А еще Саудовская Аравия - самобытная и колоритная страна, которая дарит яркие эмоции и удивляет даже самого взыскательного путешественника, отмечает автор канала "Беспорядочные путешествия" на платформе Дзен.

Еще несколько лет назад ее главной особенностью были патриархальность и религиозность. За пару десятков лет она в корне изменилась. Ранее самая закрытая и ортодоксальная, в последнее время страна все больше открывается миру. Чем она удивляет?

Отсутствие роскоши

Если Дубай поражает роскошью и величием, то другие города выглядят, как и многие в небогатых странах того же Ближнего Востока. Повсеместной роскоши, лоска и блеска в Саудовской Аравии нет.

Население Саудовской Аравии намного больше, чем в соседних Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. Потому и перераспределение нефтегазовых долларов на жителей королевства кратно ниже.

Около трети населения страны сегодня составляют трудовые мигранты. Условия их жизни (включая районы компактного проживания) хуже, нежели у коренных саудовцев.

Местные зачастую живут в частных особняках за высокими заборами. Здесь внутри все может быть оборудовано по последнему слову, а улица при этом является вроде «ничейной территорией», и отношение к ней, отмечает автор, потребительское.

Отсюда - много мусора на улицах городов, убирают который те же мигранты. И в целом города, по сути, предназначены исключительно для автомобилей, а пешеходная инфраструктура практически не развита.

Реформы

С приходом к власти принца Салмана страна стала стремительно меняться. Даже открытие ее для туристов − только один из многочисленных пунктов госпрограммы по уменьшению нефтезависимости.

Цели программы также включают развитие экономической и инвестиционной активности и активное взаимодействие с миром.

В последние годы в Саудовской Аравии появились кинотеатры, здесь стали проводить концерты, а женщинам разрешили водить автомобили, посещать спортивные мероприятия и фитнес-клубы.

Более того, для слабого пола ввели послабления в плане одежды. Теперь допускается отказ от традиционной мусульманской абайи и головного убора. И это еще не все: здесь заметно ограничили влияние религиозной полиции, которая ранее пристально следила за соблюдением исламских законов жителями и гостями.

Семейные секции в кафе

Но не все старое уходит так быстро. Например, во многих кафе и ресторанах есть отдельные входы для семей и «одиночек».

Под одиночками здесь подразумеваются неженатые мужчины, потому что женщинам вообще запрещено находиться в общественных местах без сопровождения кого-нибудь из мужчин своей семьи.

Такая традиция постепенно уходит в прошлое, в новых заведениях отдельных входов не встретишь. Однако сами столики по-прежнему бывают отгорожены один от другого высокими перегородками.

Уличные ковры для молитвы

Еще одна особенность Саудовской Аравии - мобильные ящики с разматывающимися ковриками. Большинство ящичков представляют собой нехитрую конструкцию с ручкой. Когда ее прокручивают, разматывается свернутый рулон молитвенного коврика.

В ящике может быть один или два ковра. Такие ящики на улицах появились тогда, когда в стране жизнь пять раз в день замирала, и основная часть населения бросала работу, чтобы совершить намаз (пятикратная молитва).

Если поблизости нет мечети, а под рукой коврика, всегда можно подойти к ближайшему ящику, размотать для себя ковер и помолиться. Под крышками ящиков также можно найти и книги Корана.

Молитва в самолете

В самолетах местных авиалиний перед началом полета проходят массовые молитвы. На экране, установленном в спинке впереди стоящего сиденья, можно найти вместе с правилами безопасности и текст небольшой молитвы - на арабском и английском языках. Она призывает Аллаха уберечь путешествующих.

Изображения людей вне закона

Как и во многих мусульманских странах, здесь существует запрет на изображения людей. Но это не касается членов королевской семьи. Фото представителей династии Аль Саудов можно увидеть в разных точках страны страны.

Основал династию и стал первым королем Саудовской Аравии Абдул-Азиз. Сегодня правит страной его 25-й сын Салман ибн Абдул-Азиз. Готовится стать лидером страны наследный принц Мухаммед ибн Салман.

Аль Сауды – одно из немногих семейств королевства, которое имеет абсолютную власть в стране. Посты в правительстве и регионах заняты представителями этой династии. Более того, сама Саудовская Аравия названа в честь правящих династий. По местным законам, критика монаршей семьи и государственного устройства в целом строго запрещена, - рассказал автор канала.

Фото членов династии можно увидеть на плакатах как на улице, так и во всех государственных и многих коммерческих учреждениях. А также - на банкнотах саудовских риялов. Все это каким-то образом уживается с исламским запретом на изображения людей и памятники.

Пикники на обочине

На пустырях вдоль дорог здесь обосновываются семьи саудовцев.Они стелят ковер и раскладывают на нем заранее приготовленную еду.

Иногда таким образом отдыхают местные жители, иногда - гастарбайтеры из Пакистана.