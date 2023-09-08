Активисты накинулись на Вуди Аллена на Венецианском кинофестивале из-за обвинений в изнасиловании

На Венецианском кинофестивале знаменитого режиссера встретили активисты.
Люди кидали в адрес кинодеятеля обвинения в сексуальном насилии, выкрикивая соответствующие лозунги, о чем информирует издание Adnkronos.
На Венецианском кинофестивале знаменитого режиссера встретили активисты.
Люди кидали в адрес кинодеятеля обвинения в сексуальном насилии, выкрикивая соответствующие лозунги, о чем информирует издание Adnkronos.
В 2014 году Аллен угодил в грандиозный скандал, сообщает телевизионный канал "Известия".
Дело в том, что приемная дочь знаменитого режиссера Дилан Фэрроу обвинила его в изнасиловании.
Сам неоднократный обладатель премии "Оскар" не раз твердил, что это ложь.
Такие громкие обвинения не могли не повлиять на деятельность главы съемочного процесса. Многие актеры Голливуда наотрез отказались от сотрудничества с Алленом.
На Венецианский фестиваль селебрити прибыл со своим семейством, что он делает очень редко. С ним были его 52-летняя супруга Сун-И Превин (которая ранее также была его приемной дочерью) и их общие дочери, 24-летняя Беше и 23-летняя Мэнзи.
В рамках культурного события режиссер представил свою 50-ю картину под названием "Удачный ход".
4 сентября на пресс-конференции перед кинофестивалем кинодеятель заявил, что счастлив, что у него такая семья.
Также он сказал спасибо судьбе, что дала ему хороших родителей и верных друзей.
На вопрос журналистов о том, встречался ли Вуди с Дилан Фэрроу (приемная дочь, обвинившая отчима в изнасиловании) и ее братом Ронаном, тот ответил, что нет, но всегда открыт к общению с ними.
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