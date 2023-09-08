Активисты накинулись на Вуди Аллена на Венецианском кинофестивале из-за обвинений в изнасиловании

09:05 2023-09-08

Знаменитый Вуди Аллен снял много качественных картин и был награжден "Оскаром" целых 4 раза, но его сомнительная личная жизнь сделала свое черное дело. Интерес к творчеству режиссера угас из-за обвинений его в домогательствах и насилии.

На Венецианском кинофестивале знаменитого режиссера встретили активисты.

Люди кидали в адрес кинодеятеля обвинения в сексуальном насилии, выкрикивая соответствующие лозунги, о чем информирует издание Adnkronos.

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    В 2014 году Аллен угодил в грандиозный скандал, сообщает телевизионный канал "Известия".

    Дело в том, что приемная дочь знаменитого режиссера Дилан Фэрроу обвинила его в изнасиловании.

    Сам неоднократный обладатель премии "Оскар" не раз твердил, что это ложь.

    Такие громкие обвинения не могли не повлиять на деятельность главы съемочного процесса. Многие актеры Голливуда наотрез отказались от сотрудничества с Алленом.

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    На Венецианский фестиваль селебрити прибыл со своим семейством, что он делает очень редко. С ним были его 52-летняя супруга Сун-И Превин (которая ранее также была его приемной дочерью) и их общие дочери, 24-летняя Беше и 23-летняя Мэнзи.

    В рамках культурного события режиссер представил свою 50-ю картину под названием "Удачный ход".

    4 сентября на пресс-конференции перед кинофестивалем кинодеятель заявил, что счастлив, что у него такая семья.

    Также он сказал спасибо судьбе, что дала ему хороших родителей и верных друзей.

    На вопрос журналистов о том, встречался ли Вуди с Дилан Фэрроу (приемная дочь, обвинившая отчима в изнасиловании) и ее братом Ронаном, тот ответил, что нет, но всегда открыт к общению с ними.

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