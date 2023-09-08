Активисты накинулись на Вуди Аллена на Венецианском кинофестивале из-за обвинений в изнасиловании

Такие громкие обвинения не могли не повлиять на деятельность главы съемочного процесса. Многие актеры Голливуда наотрез отказались от сотрудничества с Алленом.

Сам неоднократный обладатель премии "Оскар" не раз твердил, что это ложь.

Дело в том, что приемная дочь знаменитого режиссера Дилан Фэрроу обвинила его в изнасиловании.

В 2014 году Аллен угодил в грандиозный скандал, сообщает телевизионный канал "Известия".

На Венецианский фестиваль селебрити прибыл со своим семейством, что он делает очень редко. С ним были его 52-летняя супруга Сун-И Превин (которая ранее также была его приемной дочерью) и их общие дочери, 24-летняя Беше и 23-летняя Мэнзи.

В рамках культурного события режиссер представил свою 50-ю картину под названием "Удачный ход".

4 сентября на пресс-конференции перед кинофестивалем кинодеятель заявил, что счастлив, что у него такая семья.

Также он сказал спасибо судьбе, что дала ему хороших родителей и верных друзей.

На вопрос журналистов о том, встречался ли Вуди с Дилан Фэрроу (приемная дочь, обвинившая отчима в изнасиловании) и ее братом Ронаном, тот ответил, что нет, но всегда открыт к общению с ними.