Тяжелое детство Пэрис Хилтон: знаменитость выпустила мемуары, чтобы ее перестали воспринимать как недалекую личность, помешанную на розовом цвете

Пэрис Хилтон утверждает, что детство у нее было трудным, в том числе из-за того, что ее изнасиловали. Знаменитая блондинка убеждена, что все эти сложности сделали ее сильной женщиной.

Хилтон объяснила, что решила выпустить книгу о своей жизни "Мемуары Пэрис" по той причине, что о ее жизни толком никто ничего не знал.

Пэрис последние 20 лет без конца фотографировали, писали статьи, в которых судили о ней "поверхностно", не пытаясь понять, что "находится внутри".

Селебрити обидно, что представители СМИ создали ей образ избалованной, недалекой личности, помешанной на розовом тусовщицы со щенком.