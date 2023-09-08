Тяжелое детство Пэрис Хилтон: знаменитость выпустила мемуары, чтобы ее перестали воспринимать как недалекую личность, помешанную на розовом цвете

Пэрис Хилтон утверждает, что детство у нее было трудным, в том числе из-за того, что ее изнасиловали. Знаменитая блондинка убеждена, что все эти сложности сделали ее сильной женщиной.
Хилтон объяснила, что решила выпустить книгу о своей жизни "Мемуары Пэрис" по той причине, что о ее жизни толком никто ничего не знал.
Пэрис последние 20 лет без конца фотографировали, писали статьи, в которых судили о ней "поверхностно", не пытаясь понять, что "находится внутри".
Селебрити обидно, что представители СМИ создали ей образ избалованной, недалекой личности, помешанной на розовом тусовщицы со щенком.
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Хилтон отметила, что вечеринки всю ночь напролет, веселье напоказ - все это возможность избежать одиночества, когда приходилось смотреть в лицо детской травме.
Знаменитость заявила, что "прошла через ад и обратно".
Когда Пэрис было 16 лет, ее поместили в закрытую программу CEDU на 2 года с разрешения ее родителей из-за плохого поведения в школе и регулярных побегов из дома.
Звездная блондинка утверждает, что в заведении ее накачивали запрещенными веществами, запирали, она подвергалась сексуальному насилию под предлогом гинекологических осмотров. Телефон подростка был на прослушке, когда звонила домой, по этой причине она ничего не могла сказать родителям.
На протяжении нахождения в рамках CEDU ее физически нагружали. Девушка таскала бревна и копала ямы.
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Когда Пэрис спросили не находит ли она, что ее судьба очень похожа на жизнь "спасательницы Малибу", та ответила, что заметила, что их истории с Памелой Андерсон схожи.
Также знаменитость отметила, что есть еще одно сходство между звездами. По словам Хилтон и ее, и Памелу недооценивают и "недопонимают" в обществе.
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