Самый молодой европейский лидер, экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин, уходит из политики

12:25 2023-09-08

На момент вступления в должность, в 2019 году, Санне Марин, было всего 37 лет. Теперь же она приняла решение оставить политику, чтобы присоединиться к аналитическому центру Тони Блэра.

Экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин, являющаяся одним из самых молодых лидеров в Европе, активно поддерживающая Украину, сообщила 7 сентября, что решила покинуть финскую политику, чтобы присоединится к некоммерческой структуре Британии.

В 2019 году, когда Марин стала главой правительства Финляндии ей было 37 лет. До апреля текущего года она руководила пятипартийной левоцентристской правящей коалицией.

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    Общественного деятеля поддерживали за работу ее кабинета министров в борьбе с пандемией коронавируса. Активная поддержка политиком Незалежнай в 2022 году также повысила ее популярность в мире.

    Будучи руководителем правительства, она наблюдала исторический момент, когда финское государство вступило в НАТО, став 31-м членом международной организации.

    Санна Марин в интервью телекомпании YLE заявила: "Время двигаться дальше, Я с нетерпением жду новой роли. Я также верю, что это может принести пользу всей Финляндии".

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    Марин не стала скрывать, что теперь будет трудиться на благо Финляндии, присоединившись к Институту глобальных изменений Тони Блэра.

    Чуть раньше представители структуры сообщали, экс-глава правительства финского государства станет их "стратегическим консультантом".

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