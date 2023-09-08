Самый молодой европейский лидер, экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин, уходит из политики

Общественного деятеля поддерживали за работу ее кабинета министров в борьбе с пандемией коронавируса. Активная поддержка политиком Незалежнай в 2022 году также повысила ее популярность в мире.

Будучи руководителем правительства, она наблюдала исторический момент, когда финское государство вступило в НАТО, став 31-м членом международной организации.

Санна Марин в интервью телекомпании YLE заявила: "Время двигаться дальше, Я с нетерпением жду новой роли. Я также верю, что это может принести пользу всей Финляндии".