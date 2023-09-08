Самый молодой европейский лидер, экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин, уходит из политики

Экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин, являющаяся одним из самых молодых лидеров в Европе, активно поддерживающая Украину, сообщила 7 сентября, что решила покинуть финскую политику, чтобы присоединится к некоммерческой структуре Британии.
В 2019 году, когда Марин стала главой правительства Финляндии ей было 37 лет. До апреля текущего года она руководила пятипартийной левоцентристской правящей коалицией.
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