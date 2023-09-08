Все так красиво начиналось: Мария и Павел Погребняк официально расстались после 17 лет совместной жизни

13:30 2023-09-08

О расставании блогера Марии Погребняк и футболиста Павла Погребняка стало известно в июле текущего года. Бракоразводный процесс прошел без скандалов и неразрешимых противоречий.

14 июля 2023 года в один из судов Москвы поступило заявление о разводе со стороны Марии Погребняк, девичья фамилия которой Шаталова.

Блогер инициировала расставание со своим мужем, футболистом Павлом Погребняком, узнав о том, что он не верен ей.

К счастью, обошлось без "грязного белья", так как знаменитости не выясняли отношения на людях и не обзывали друг друга последними словами.

Известные личности мирно и тихо расстались, что вызывает уважение к ним.

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    По имеющейся информации, Мария не намерена делить имущество с экс-супругом. Блогерша просто подала на алименты. Данный пункт бывшие возлюбленные включили в мировое соглашение, заключенное между ними.

    Известно, что Павел обязуется каждый месяц выплачивать алименты на содержание общих с Марией наследников в размере 200 000 российских рублей.

    У пары трое сыновей: 16-летний Артем, 14-летний Павел, 12-летний Алексей.

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    А начиналось все красиво...

    Познакомились будущие муж и жена еще в школьные годы, когда Маша училась в 7 классе, а Паша - в 10-м.

    Они общались в одной компании, но были только друзьями до определенного момента.

    В первый раз школьники обратили внимание друг на друга в метро. Тогда старшеклассник подошел к девушке из компании, чтобы поздороваться, а про себя отметил, что она очень даже ничего. Позднее стал названивать юной красавице под разными предлогами.

    Когда наконец состоялось первое свидание на День влюбленных, молодой человек преподнес любимой девушке кольцо, а та кулон в виде половинки сердца (вторую оставила себе).

    Время шло, а детская влюбленность переросла в серьезное чувство. В 2006 году избранники обвенчались, а в 2009 расписались в ЗАГСе.

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