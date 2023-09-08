Все так красиво начиналось: Мария и Павел Погребняк официально расстались после 17 лет совместной жизни

14 июля 2023 года в один из судов Москвы поступило заявление о разводе со стороны Марии Погребняк, девичья фамилия которой Шаталова.

Блогер инициировала расставание со своим мужем, футболистом Павлом Погребняком, узнав о том, что он не верен ей.

К счастью, обошлось без "грязного белья", так как знаменитости не выясняли отношения на людях и не обзывали друг друга последними словами.

Известные личности мирно и тихо расстались, что вызывает уважение к ним.