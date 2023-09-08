Илон Маск запрещает экс-избраннице Граймс общаться с сыном

14:05 2023-09-08

О том, что у главы Tesla Илона Маска скверный характер, всем давно известно. Но не разрешать матери видеться с сыном, это слишком даже для него!

Мольбы в социальных сетях бывшей возлюбленной Илона Маска, канадской исполнительницы Граймс, о встречах с наследником, не трогают миллиардера.

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    Маск и Граймс разошлись в 2021 году после того, как 3 года жили вместе. У пары растут трехлетний сын X Æ A-Xii и годовалая дочь Экса Дарк Сидерель.

    Расставаясь, бывшие утверждали, что решение о разрыве приняли вместе, а главной причиной этому стали слишком загруженные рабочие графики обоих.

    Позднее оказалось, что не все так однозначно. В жизни Маска назревает очередной семейный скандал, к чему он уже привык.

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    Интересно, что о своем разрыве теперь уже бывшие объявили в сентябре 2021, а в ноябре того же года ведущий менеджер компании Маска Neuralink Шивон Зилис подарила богатею близнецов.

    Илон детей признал и дал им свою фамилию.

    Совсем недавно первое фото Маска с детьми от Зилис появилось в соцсети X. Также стало известно, что близнецам дали имена Страйдер и Азур.

    Одной из первых на публикацию отреагировала Граймс. Артистка до сей поры хранила молчание насчет любовницы миллиардера, но на этот раз не смогла сдержаться.

    Граймс написала под постом, обращаясь к писателю-биографу Уолтер Айзексон, опубликовавшему снимок: "Скажите Шивон, чтобы она разблокировала меня, и передайте Илону, чтобы он позволил мне увидеть моего сына. Или ответьте, пожалуйста, моему адвокату".

    Певица отметила, что впервые видит младших сыновей экс-возлюбленного.

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