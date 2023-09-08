Илон Маск запрещает экс-избраннице Граймс общаться с сыном

Маск и Граймс разошлись в 2021 году после того, как 3 года жили вместе. У пары растут трехлетний сын X Æ A-Xii и годовалая дочь Экса Дарк Сидерель.

Расставаясь, бывшие утверждали, что решение о разрыве приняли вместе, а главной причиной этому стали слишком загруженные рабочие графики обоих.

Позднее оказалось, что не все так однозначно. В жизни Маска назревает очередной семейный скандал, к чему он уже привык.