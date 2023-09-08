Чтобы был под присмотром: Пугачева решила, что Галкин должен жить у Вайкуле

Алла Пугачева сильно сблизилась с Лаймой Вайкуле, особенно в последние 2 года.
Известно, что в минувшем году и этим летом Пугачева 2 месяца жила в Юрмале на вилле вблизи особняка Вайкуле.
Алла Борисовна частенько была гостем в доме латвийской исполнительницы вместе со своим мужем, пародистом Максимом Галкиным.
Сам Галкин поделился интересной подробностью о том, что супруга настояла, чтобы он ночевал в доме Лаймы.
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47-летний юморист объяснил, что Алла Борисовна испытывает к нему ревность. Ее не устраивает тот факт, что он общается с девушками, находясь в гастрольном туре.
Не так давно одна из фанаток юмориста выложила в Сети снимок, сделанный в ресторане в компании Галкина в Юрмале. Естественно, что такой расклад не устроил благоверную сатирика.
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В интервью латвийским представителям СМИ Галкин рассказал, какой выход из ситуации нашла Алла Борисовна: "У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Алла знала? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром".
В рамках этого же общения с журналистами комик вспомнил еще про одного культурного деятеля из Прибалтики, которого связывают дружеские отношения с Пугачевой.
Галкин признался, что раньше думал, что Раймонд Паулс его недолюбливает, а на самом деле композитор просто является своеобразным человеком.
Максим отметил: "Даже когда он хвалит, у тебя полное впечатление, что он тебя обсирает. Поначалу я думал, что он не очень меня любит, но потом... Словом, дружба - она такая, проверяется действием".
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