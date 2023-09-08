Чтобы был под присмотром: Пугачева решила, что Галкин должен жить у Вайкуле

Алла Пугачева сильно сблизилась с Лаймой Вайкуле, особенно в последние 2 года.

Известно, что в минувшем году и этим летом Пугачева 2 месяца жила в Юрмале на вилле вблизи особняка Вайкуле.

Алла Борисовна частенько была гостем в доме латвийской исполнительницы вместе со своим мужем, пародистом Максимом Галкиным.

Сам Галкин поделился интересной подробностью о том, что супруга настояла, чтобы он ночевал в доме Лаймы.