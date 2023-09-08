83-летний Аль Пачино передумал расставаться с 29-летней матерью своего младшего сына Нур Альфаллой

На руках журналистов оказались бумаги, в которых Нур описывает график встреч знаменитого родителя с ребенком, требуя установления совместной опеки над сыном и призывая "бывшего" покрыть судебные расходы.

Информация о расставании Пачино и Альфаллы через 3 месяца после рождения наследника появилась в Сети вчера, 7 сентября.

Напомним, что за свои 83 года американский актер не был ни разу женат, но детей у него хватает.

Кроме того, что у селебрити 3 месяца назад родился младший ребенок, у него имеются еще трое наследников.

В 1989 году педагог по актерскому мастерству Яна Тэррант подарила Пачино дочь Джулию Марию, а в 2001 году актриса Беверли Д’Анджело родила от него двойняшек Антона Джеймса и Оливию Роуз в 2001 году.

Известно, что с Альфаллой Пачино закрутил роман во время пандемии. Разница в возрасте не мешала возлюбленным.

Отметим, что у Нур это не первый "возрастной" избранник. Ранее она встречалась с 60-летним миллиардером Николасом Берггрюном и Миком Джаггером, которому на тот момент было далеко за 70.