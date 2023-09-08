83-летний Аль Пачино передумал расставаться с 29-летней матерью своего младшего сына Нур Альфаллой

16:56 2023-09-08

Сообщения о расставании Аль Пачино и его девушки Нур Альфаллы появились после того, как стало известно, что возлюбленная оформляет опеку над их сыном Романом, которому едва исполнилось 3 месяца.

Издание Page Six информирует, что известный на весь мир актер Аль Пачино продолжает отношения с 29-летней Нур Альфаллой.

По словам человека из окружения Пачино, 83-летний артист и его 29-летняя пассия урегулировали конфликт, который вспыхнул между ними. Соответственно, отпала необходимость расставаться.

Представитель мировой знаменитости уточнил: "Аль и Нур успешно поговорили и достигли соглашения относительно их сына Романа. Они все еще вместе".

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    Информация о расставании Пачино и Альфаллы через 3 месяца после рождения наследника появилась в Сети вчера, 7 сентября.

    На руках журналистов оказались бумаги, в которых Нур описывает график встреч знаменитого родителя с ребенком, требуя установления совместной опеки над сыном и призывая "бывшего" покрыть судебные расходы.

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    Напомним, что за свои 83 года американский актер не был ни разу женат, но детей у него хватает.

    Кроме того, что у селебрити 3 месяца назад родился младший ребенок, у него имеются еще трое наследников.

    В 1989 году педагог по актерскому мастерству Яна Тэррант подарила Пачино дочь Джулию Марию, а в 2001 году актриса Беверли Д’Анджело родила от него двойняшек Антона Джеймса и Оливию Роуз в 2001 году.

    Известно, что с Альфаллой Пачино закрутил роман во время пандемии. Разница в возрасте не мешала возлюбленным.

    Отметим, что у Нур это не первый "возрастной" избранник. Ранее она встречалась с 60-летним миллиардером Николасом Берггрюном и Миком Джаггером, которому на тот момент было далеко за 70.

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