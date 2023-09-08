Майли Сайрус назвала свой брак с Лиамом Хемсвортом лечением личных травм

17:55 2023-09-08

30-летняя исполнительница Майли Сайрус поделилась историей любви и расставания с теперь уже экс-супругом, австралийским актером Лиамом Хемсвортом.

Майли Сайрус без прикрас рассказала о своей семейной жизни с Лиамом Хемсвортом. Подробности личной жизни мировая знаменитость представила на ТикТок, записав несколько роликов.

30-летняя исполнительница сообщила, "чем были" ее отношения с Лиамом Хемсвортом.

Селебрити объяснила: "Наше с Лиамом решение пожениться, конечно, исходило в первую очередь из любви, потому что мы были вместе уже 10 лет, но также из-за психологических травм и попыток как можно быстрее восстановить ощущение дома".

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    Майли не стала скрывать тот факт, что решила развестись с мужем в день своего концерта в Гластонбери.

    Артистка уточнила: "Это был еще один момент, когда работа, выступление, характер оказались на первом месте".

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    Известно, что на развод в 2019 году подал Хемсворт. Позднее Сайрус выпустила клип на композицию "Flowers", сюжетом которой стали неудачные отношения певицы с актером.

    Интересно, что это "кино" вышло в день рождения Лиама.

    Отметим, что экс-супруг Сайрус, которому сейчас уже 33 года, получил известность благодаря своим ролям Джоша Тейлора в сериале "Соседи", Маркуса в многосерийном фильме "Принцесса слонов", Гейла Хоторна в картине "Голодные игры".

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