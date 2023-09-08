Майли Сайрус назвала свой брак с Лиамом Хемсвортом лечением личных травм

Майли Сайрус без прикрас рассказала о своей семейной жизни с Лиамом Хемсвортом. Подробности личной жизни мировая знаменитость представила на ТикТок, записав несколько роликов.

30-летняя исполнительница сообщила, "чем были" ее отношения с Лиамом Хемсвортом.

Селебрити объяснила: "Наше с Лиамом решение пожениться, конечно, исходило в первую очередь из любви, потому что мы были вместе уже 10 лет, но также из-за психологических травм и попыток как можно быстрее восстановить ощущение дома".