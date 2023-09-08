Дорохов и Мусагалиев впервые прибыли в Донбасс, чтобы поддержать жителей территории, где идут боевые действия

Юмористы Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев прибыли в Донбасс, обратившись к жителям этой территории с добрыми пожеланиями.
Кадры обращения артистов к людям размещены в Телеграм-канале издания "Лента.ру".
Дорохов не стал скрывать, что и он, и его коллега ДНР посетили в первый раз.
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Денис отметил: "Это место очень впечатляет, трогает душу. Ещё узнали много историй, связанных с этим местом. Честно говоря, когда их рассказывали, были мурашки по коже".
Мусагалиев также обратился к местному населению территорий, где идут боевые действия, пожелав мирного неба над головой, здоровья и побольше поводов для улыбок родных и близких людей.
Азамат заявил: "Семья - самое главное и самое ценное, что есть у человека. Самое главное, чтобы все были здоровы и счастливы".
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До этого сообщалось, что Харцызскую центральную городскую больницу в ДНР посетили актеры Павел Деревянко и Виктория Тарасова.
Знаменитости поддержали раненых военных РФ.
Позднее Деревянко пояснил, что к этой поездке, которая состоялась 10 августа текущего года, его подтолкнула собственная гражданская позиция.
Павел, общаясь с представителями СМИ, признался, что ему не страшна критика противников СВО, так он никому и ничего доказывать не намерен.
Артист не стал скрывать, что в Донбассе был впервые.
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