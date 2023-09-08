Дорохов и Мусагалиев впервые прибыли в Донбасс, чтобы поддержать жителей территории, где идут боевые действия

Денис отметил: "Это место очень впечатляет, трогает душу. Ещё узнали много историй, связанных с этим местом. Честно говоря, когда их рассказывали, были мурашки по коже".

Мусагалиев также обратился к местному населению территорий, где идут боевые действия, пожелав мирного неба над головой, здоровья и побольше поводов для улыбок родных и близких людей.

Азамат заявил: "Семья - самое главное и самое ценное, что есть у человека. Самое главное, чтобы все были здоровы и счастливы".