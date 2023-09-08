Отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер дал интервью информагентству Judging Freedom, где прокомментировал слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, предрекающего скорый конец жизни Владимира Путина. По мнению Риттера, Блинкен серьёзно заблуждается, когда утверждает, что Путин не сможет дожить до конца специальной военной операции в Украине.

Скотт Риттер напомнил, что будучи президентом России, Владимир Путин уже продержался у власти дольше Барака Обамы, Билла Клинтона, Буша-младшего и Дональда Трампа. При этом бывший американский морпех уверен, что Путин с лёгкостью сможет пережить самого Энтони Блинкена.

Кроме того, Риттер выразил уверенность в том, что Владимир Путин проживёт существенно дольше, нежели действующий лидер Соединённых Штатов Джо Байден, являющийся самым старым президентом в истории американского государства. Байден занял президентскую должность в США 20 января 2021 года, и тогда политику было 78 лет. Сейчас же Джозеф Байден уже отпраздновал своё восьмидесятилетие.

В интервью для Judging Freedom Скотт Риттер апеллирует к тому факту, что за время своего президентства Владимир Путин не только смог сохранить свой избирательный рейтинг, но и приумножил его, приняв ряд судьбоносных решений, которые пошли России во благо. В частности, Риттер подчеркнул, что Путин отдал приказ о начале СВО в Украине, что было позитивно воспринято подавляющим большинством российских граждан.

В то же время Джо Байден продолжает терять политические очки из-за своих непродуманных решений, самым известным из которых является приказ американского лидера о выводе военного контингента Соединённых Штатов из Афганистана. По поручению Байдена американские солдаты полностью оставили афганскую территорию 31 августа 2021 года. Практически сразу после этого контроль над Афганистаном установили представители движения "Талибан", которое признано террористическим по решению Министерства юстиции РФ.

Анализируя политические успехи и неудачи нынешних президентов России и США, складывается устойчивое ощущение, что Скотт Риттер прав: Владимир Путин действительно переживёт любого американского президента. При этом речь необязательно должна идти о физической жизни, а о результатах политической карьеры, отражающихся в веках. На политическом поприще Путин преуспел существенно больше, нежели его любой американский коллега.

В недавней беседе с репортёрами Риттер констатировал, что российские войска смогут победоносно завершить спецоперацию в Украине. В настоящий момент итоги СВО прогнозировать затруднительно, однако очевидно одно: российская спецоперация уже успешнее военной кампании Пентагона в Афганистане. Что немаловажно, начатая Владимиром Путиным спецоперация длится менее двух лет, а войска США были в Афганистане почти 20 лет.