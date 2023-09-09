В Ганцевичах прошли областные «Дожинки-2023», как праздновали и сколько ушло на подготовку

Почему повезло? Потому что к фестивалю тружеников села из областных бюджетов выделяют средства на подготовку.
По официальной информации, к областным «Дожинкам-2023» Ганцевичам было выделено около 18 млн рублей. Эти средства ушли, по большей части, на ремонт инфраструктуры райцентра. Еще задолго до праздничного дня в небольшом городе с населением около 14 тысяч было проведено благоустройство улиц и придомовых территорий. Обновились фасады домов.
К празднику отремонтировали кинотеатр, ЗАГС, городской Дом культуры. Обновили кабинеты и фасад районной поликлиники. На это, к слову, ушло 3,6 млн рублей.
Ремонт прошел и в здании районного исполкома. И, предвосхищая критику, что, мол, чиновники о себе, кончено, позаботились, скажу, что там основная задача была в капремонте первого этажа здания, которое было построено уже полвека назад и нуждалось в нем из-за амортизации.
А кроме того, необходимо было создать безбарьерную среду для службы «Одно окно», которая ежедневно принимает граждан, в том числе с ограниченными возможностями. Теперь на первом этаже в здании районной администрации, что называется «ровный пол» и установлен подъемник для колясочников.
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Как проходили «Дожинки-2023» в Ганцевичах
Праздник официально открыло шествие делегаций всех районов области и городов: Бреста, Пинска и Баранович.
Пестрая колонна с оркестрами, песнями и танцами растянулась на километр, почти на всю центральную улицу города.
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Затем на главной сцене форума были подведены итоги битвы за урожай. Лучшим районом в этом году стал Каменецкий, а право принять следующие «Дожинки» получили Микашевичи.
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«Построив современное, высокоэффективное сельское хозяйство, видим высокую отдачу вложенных денег. Каждый килограмм корма дает продукцию, каждый килограмм зерна приносит прибыль. Огромное спасибо за ваш вклад, дорогие брестчане, в общий каравай", – поблагодарил аграриев области глава аграрного ведомства республики Леонид Заяц.
Ганцевчане и многочисленные туристы, привлеченные событием областного масштаба, смогли сегодня ознакомиться с выставкой достижений аграрной техники, где были выставлены новинки предприятий: МТЗ, МАЗ, «Амкодор» и российских производителей.
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Горожан и гостей фестиваля от души поздравили деятели культуры и не только из Беларуси. На фестиваль со своей программой приехал творческий коллектив «Старгород» из российской Пензы. Белорусскую эстраду представила областная самодеятельность и арт-группа «Белорусы».
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