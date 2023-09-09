В Ганцевичах прошли областные «Дожинки-2023», как праздновали и сколько ушло на подготовку

Почему повезло? Потому что к фестивалю тружеников села из областных бюджетов выделяют средства на подготовку.

По официальной информации, к областным «Дожинкам-2023» Ганцевичам было выделено около 18 млн рублей. Эти средства ушли, по большей части, на ремонт инфраструктуры райцентра. Еще задолго до праздничного дня в небольшом городе с населением около 14 тысяч было проведено благоустройство улиц и придомовых территорий. Обновились фасады домов.

К празднику отремонтировали кинотеатр, ЗАГС, городской Дом культуры. Обновили кабинеты и фасад районной поликлиники. На это, к слову, ушло 3,6 млн рублей.

Ремонт прошел и в здании районного исполкома. И, предвосхищая критику, что, мол, чиновники о себе, кончено, позаботились, скажу, что там основная задача была в капремонте первого этажа здания, которое было построено уже полвека назад и нуждалось в нем из-за амортизации.

А кроме того, необходимо было создать безбарьерную среду для службы «Одно окно», которая ежедневно принимает граждан, в том числе с ограниченными возможностями. Теперь на первом этаже в здании районной администрации, что называется «ровный пол» и установлен подъемник для колясочников.