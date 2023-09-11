Актриса Анфиса Черных призналась, что сидела в индийской тюрьме

Актриса Анфиса Черных рассказала в интервью WomanHit.ru, что во время своей поездки в Индию сидела там в тюрьме.

Так сложилось, что у меня была просрочена виза, но я не заметила этого. Два дня провела в изоляторе, потом месяц меня не выпускали из страны. А когда выпустили, я полгода еще была в черном списке, — поделилась звезда.

При этом Черных призналась, что очень любит эту страну, считает ее удивительной. Более того, актриса даже называет Индию своей второй родиной, потому что та оказала на нее сильное влияние.

Кому-то там может не понравиться. В стране грязно, это правда. Но то, какие там в голову приходят мысли, как начинаешь ощущать жизнь, — лично у меня случались даже потрясающие инсайты. Если не готов выйти из зоны комфорта и отказаться от внешнего удобства, тогда, конечно, туда не стоит отправляться, — добавила девушка.

Но, по словам актрисы, если внутри есть гармония, можно ехать в поезде "у параши, рядом с тараканами", и при этом прекрасно себя ощущать.

Анфиса также рассказала, что с семнадцати лет увлекается йогой, и это является какой-то сокровенной частью ее.

На вопрос о судьбе программы "Орел и Решка" девушка уточнила, что сейчас она называется «Пробный переезд». Концепцию переформатировали, и теперь она с соведущим Антоном Зайцевым ездит по России.