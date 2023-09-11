Влияние хрущевской оттепели на советскую культуру

"Оттепель" - период расцвета советских кино, поэзии, живописи и музыки. Во времена власти Сталина искусство подвергалось жёсткой цензуре, а теперь культурным деятелям позволялось гораздо больше.

Даже с американцами СССР стал дружить. В 1957 году состоялся Международный день молодёжи, который стал причиной переворота сознания советских граждан, наконец узнавших, что существует джаз, джинсы и многие иные вещи, ранее недоступные в великой державе.

Обмен опытом в сфере культуры между штатами и союзом начался с 1959 году, когда советским людям показали национальную выставку США, состоявшуюся в Москве. В 1961 году весь СССР гордился тем, что наш космонавт Юрий Гагарин стал первым полетевшим в космос человеком.