Влияние хрущевской оттепели на советскую культуру

"Оттепель" - период расцвета советских кино, поэзии, живописи и музыки. Во времена власти Сталина искусство подвергалось жёсткой цензуре, а теперь культурным деятелям позволялось гораздо больше.
Даже с американцами СССР стал дружить. В 1957 году состоялся Международный день молодёжи, который стал причиной переворота сознания советских граждан, наконец узнавших, что существует джаз, джинсы и многие иные вещи, ранее недоступные в великой державе.
Обмен опытом в сфере культуры между штатами и союзом начался с 1959 году, когда советским людям показали национальную выставку США, состоявшуюся в Москве. В 1961 году весь СССР гордился тем, что наш космонавт Юрий Гагарин стал первым полетевшим в космос человеком.
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В державе наблюдались огромные научные достижения, о чем стали даже снимать кино ("Планета бурь" про первый полет Гагарина).
Граждане союзного государства стали проявлять свою индивидуальность, высказывать собственное мнение, которое отличается от позиции большинства. Картину об этом снял режиссер Георгий Данелия "Я шагаю по Москве", в котором герои гуляют и рассуждают.
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На экране продолжали демонстрировать подвиги советского человека во время ВОВ, но они также теперь были индивидуального характера.
"Иваново детство" Андрея Тарковского, "Летят журавли" Михаила Калатозова - фильмы, отличающиеся игрой новых, молодых и очень талантливых актеров таких, как Олег Ефремов, Нонна Мордюкова, Алексей Баталов, Маргарита Терехова и других.
В этих проектах большая роль уделялась личности человека, а не массе людей (коллективу), как это было раньше.
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Очень популярным в союзе стал джаз. В страну с концертами стали приезжать музыканты. Бардовская песня завладела сердцами граждан.
Здесь важны были слова композиции, а не музыка. Люди пели эти песни в походах у костров. Такое творчество было приближено к жизни человека, к его мечтам, проблемам. Самым любимым бардом СССР стал Владимир Высоцкий.
Что касается поэзии, то именно в период "оттепели" многие впервые услышали такие имена, как Бальмонт, Цветаева и Мандельштам. Стихи Есенина и Блока также разрешили к печати, но многие из их произведений продолжали находиться под запретом.
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