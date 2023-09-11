Генетика - не наука: почему в СССР эта дисциплина была под запретом

13:28 2023-09-11

Николай Вавилов - советский ученый-генетик.

Николай Вавилов - советский ученый-генетик.

В 30-х гг. прошлого столетия генетику запретили как науку. Данное табу действовало до 1965 года. Дисциплина не отвечала коммунистической идеологии.

Советские умы во главе с ученым-генетиком Николаем Вавиловым совершали все новые и новые открытия. В 1933 году был основан Институт генетики, находящийся в Академии Наук СССР. К сожалению, все области науки в тот период были подчинены политике.

Власть Советского Союза скрупулезно отслеживала, чтобы догмы марксизма - ленинизма не нарушались.

Террор больно ударил по многим людям науки. В 1938 году Вавилова убрали с должности, а доносов на него Сталину написали столько, что было не сосчитать.

Позднее ученого арестовали и сослали в лагерь, где он ушел из жизни в 1943 году.

А еще в 1939 году было объявлено, что генетики как науки в союзе существовать не может, так как ее принципы "перечат" идеологии державы. Дисциплину называли лженаукой.

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    Многие называли генетику наукой расистов.

    Известно, что ещё в 20-х гг. в союзе проживал и трудился ученый-иностранец по контракту. Его даже наградили Нобелевской премией по биологии, после чего он связался с Иосифом Виссарионовичем с просьбой организовать опыты по выведению новой породы человека.

    Глава СССР не дал "светиле" никакого ответа, так как подобные эксперименты в державе не проводились.

    Позднее подобным стали заниматься немецкие нацисты на территории своей страны, результатом чего стали плачевные последствия.

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    Только после кончины Сталина, когда приближался период "оттепели", генетики стали пытаться вновь получить разрешение на возобновление деятельности.

    Только в 1965 году генетика наконец была восстановлена в советах.

    К сожалению, за 25 лет "простоя" она сильно отстала от развития в иностранных государствах, и до самого развала СССР нашим ученым так и не удалось догнать зарубежных коллег.

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