Генетика - не наука: почему в СССР эта дисциплина была под запретом

Советские умы во главе с ученым-генетиком Николаем Вавиловым совершали все новые и новые открытия. В 1933 году был основан Институт генетики, находящийся в Академии Наук СССР. К сожалению, все области науки в тот период были подчинены политике.

Власть Советского Союза скрупулезно отслеживала, чтобы догмы марксизма - ленинизма не нарушались.

Террор больно ударил по многим людям науки. В 1938 году Вавилова убрали с должности, а доносов на него Сталину написали столько, что было не сосчитать.

Позднее ученого арестовали и сослали в лагерь, где он ушел из жизни в 1943 году.

А еще в 1939 году было объявлено, что генетики как науки в союзе существовать не может, так как ее принципы "перечат" идеологии державы. Дисциплину называли лженаукой.