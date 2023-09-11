Рептилии, демоны и инопланетяне атакуют Запад: зачем иностранцы уродуют себя

К сожалению, данное явление пришло и к нам. Таких "чудиков" показывают на ТВ, делая участниками популярных шоу. К счастью, в РФ и странах СНГ к данному течению относятся негативно.

Самым плохим в этой истории является тот факт, что для трансформации фрики выбирают "отрицательных героев". Ни о каких ангелах с крыльями, Белоснежках и прочих "добряках" речи не идет.