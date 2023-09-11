Рептилии, демоны и инопланетяне атакуют Запад: зачем иностранцы уродуют себя

К сожалению, данное явление пришло и к нам. Таких "чудиков" показывают на ТВ, делая участниками популярных шоу. К счастью, в РФ и странах СНГ к данному течению относятся негативно.
Самым плохим в этой истории является тот факт, что для трансформации фрики выбирают "отрицательных героев". Ни о каких ангелах с крыльями, Белоснежках и прочих "добряках" речи не идет.
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Конспирологи (кто верит в инопланетян) объясняют ситуацию таким образом, что жители других планет делают людей по всему миру бесполыми, о чем гласит легенда, что когда-то на Землю спустились пришельцы, не имеющие половой идентичности.
Следуя этой "идеологии", потомки инопланетян стремятся сделать всех землян такими же, как они сами. Пришельцы пытаются прибрать к рукам и нашу планету.
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"Нормальные" люди задаются вопросом, кто же так издевается над человечеством. Есть мнение, что элита.
Главным принципом таких явлений считается отрицание человеческой природы.
Представители из сфер политики, психологии и иных "дисциплин" корректно отмечают, что человечество находится на стадии эволюции и преобразования. Только результат этих процессов не радует!
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