Рептилии, демоны и инопланетяне атакуют Запад: зачем иностранцы уродуют себя

14:20 2023-09-11

На Западе популярность получил образы рептилии, инопланетного существа, демона, когда оперативным путем люди добиваются такого эффекта. Выглядит это глазами нормального человека как серьезное психическое заболевание.

К сожалению, данное явление пришло и к нам. Таких "чудиков" показывают на ТВ, делая участниками популярных шоу. К счастью, в РФ и странах СНГ к данному течению относятся негативно.

Самым плохим в этой истории является тот факт, что для трансформации фрики выбирают "отрицательных героев". Ни о каких ангелах с крыльями, Белоснежках и прочих "добряках" речи не идет.

  • Изображение статьи

    Конспирологи (кто верит в инопланетян) объясняют ситуацию таким образом, что жители других планет делают людей по всему миру бесполыми, о чем гласит легенда, что когда-то на Землю спустились пришельцы, не имеющие половой идентичности.

    Следуя этой "идеологии", потомки инопланетян стремятся сделать всех землян такими же, как они сами. Пришельцы пытаются прибрать к рукам и нашу планету.

  • Изображение статьи

    "Нормальные" люди задаются вопросом, кто же так издевается над человечеством. Есть мнение, что элита.

    Главным принципом таких явлений считается отрицание человеческой природы.

    Представители из сфер политики, психологии и иных "дисциплин" корректно отмечают, что человечество находится на стадии эволюции и преобразования. Только результат этих процессов не радует!

Показать следующие комментарии
Фото