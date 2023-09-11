В бикини по улицам Лос-Анджелеса: неужели младшей дочери Барака Обамы нечего надеть

Снимки смелой наследницы американского экс-президента в бикини опубликовало издание Page Six.
22-летняя девушка разгуливает по улицам Лос-Анджелеса в синей юбке в пол с заниженной линией талии и бюстгальтером от купальника белого цвета, который не спутаешь с топом.
Волосы дочери Барака Обамы распущены, а на лице ни грамма косметики. На ногах темнокожей знаменитости сланцы.
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На размещенных в Сети фотографиях Обама-младшая общается со своими приятельницами, затягиваясь сигаретой.
Фигура Саши далека от идеальной, а выглядит она не на 22 года, а намного старше.
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В августе наследниц бывшего руководителя государства заметили в откровенных образах на торжестве, которое устроил канадский рэп-исполнитель Дрейк в клубе Bird Streets Club, расположенном в Западном Голливуде.
Для выхода в люди Саша Обама избрала корсетный кроп-топ, оголяющий живот, и длинные, "балахонистые" брюки серого цвета с заниженной талией и накладными карманами на коленях.
Завершающими деталями образа 22-летней звездной наследницы стали босоножки на каблуках, сумка цвета фуксии и множество аксессуаров, в том числе пирсинг в пупке.
Ее сестра Малия надела коричневый топ на шнуровке с принтом в стиле абстракционизма. Также "старший ребенок Обамы" надела полупрозрачные брюки с высокой посадкой и цветочным узором, а также громоздкие ботинки на платформе.
Малия не стала надевать украшения, остановившись только на серьгах, уложив в высокий хвост заплетенные в тоненькие косички локоны.
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