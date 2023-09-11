Вел здоровый образ жизни: рэп-исполнитель Эйсик скончался в возрасте 43 лет

Согласно сведениям в официальной группе Эйсика, причиной его смерти стал геморрагический инсульт.
Самое обидное, что Игорь Воинов (настоящее имя артиста) придерживался ЗОЖ, но в последние годы его беспокоило повышенное артериальное давление.
Согласно сведениям в официальной группе Эйсика, причиной его смерти стал геморрагический инсульт.
Самое обидное, что Игорь Воинов (настоящее имя артиста) придерживался ЗОЖ, но в последние годы его беспокоило повышенное артериальное давление.
Певца не стало в столичной больнице. Талантливого артиста доставили в учреждение здравоохранения, когда ему стало плохо.
Врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. После операции он провел в коме 3 дня, но вчера его сердце остановилось.
10 сентября в 05:40 Воинова не стало, но сообщение о его кончине опубликовано было только сегодня.
В последний путь Игоря будут провожать в Краснодаре, который является его родным городом. Друзья покойного музыканта собрали деньги, чтобы осуществить транспортировку его тела на родину.
Сольно Эйсик стал выступать в 2005 году, когда и увидел свет его первый альбом "Солнечное сплетение". Всего в дискографии знаменитости числится 7 альбомов.
В 2022 году рэпер представил поклонникам клип на свою композицию "Во имя тебя", ставшую главной в его новом альбоме "Духовная Пища".
Эйсик написал о продукте своего творчества: "Мой новый видеоролик на заглавный трек с альбома по своему сюжету представляет короткометражное кино. В пути каждый молчит о своём..."
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Участники реалити "Выжить в Дубае" стали гостями "Шоу Воли". В проекте знаменитости стали конфликтовать на глазах у шокированного происходящим ведущего, не в силах скрыть эмоции.
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В современном обществе люди с особенностями по здоровью занимают разные социальные уровни. Кто-то добивается достойной жизни, а кто-то сидит дома, смотрит, как пролетает его жизнь. Надо признаться, что второй вариант в прошлом был основным.
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