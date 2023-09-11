Вел здоровый образ жизни: рэп-исполнитель Эйсик скончался в возрасте 43 лет

Певца не стало в столичной больнице. Талантливого артиста доставили в учреждение здравоохранения, когда ему стало плохо.

Врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. После операции он провел в коме 3 дня, но вчера его сердце остановилось.

10 сентября в 05:40 Воинова не стало, но сообщение о его кончине опубликовано было только сегодня.

В последний путь Игоря будут провожать в Краснодаре, который является его родным городом. Друзья покойного музыканта собрали деньги, чтобы осуществить транспортировку его тела на родину.