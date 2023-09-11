У Воли отвисла челюсть: участники "Выжить в Дубае" серьезно поссорились в эфире проекта "Шоу Воли"

Эфир "Шоу Воли" 10 сентября был посвящен обсуждению финала реалити "Выжить в Дубае", ведущим которого также был Павел Воля в компании своей жены Ляйсан Утяшевой.
В "полуфинал" проекта вышли футболист Павел Мамаев, актриса Анна Хилькевич, Дарья Александрова и Татьяна Минжуренко.
Участники не скрывали негативного отношения друг к другу, но нужно было сотрудничать, так как работа велась в парах.
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Мамаев выступал в компании с Хилькевич, а Александрова - с Минжуренко. В преддверии финальной программы участники перессорились.
Победа в первом сезоне "Выжить в Дубае" досталась Мамаеву. "Народницам" не удалось договориться между собой.
Спортсмен без "напряга" обошел Хилькевич в последнем конкурсе.
На съёмках же "Шоу Воли" Минжуренко накинулась с обвинениями в проигрыше на Дарью Александрову. Фитнес-блогер заявила, что ее напарница боялась и высоты и не смогла довериться ей.
Минжуренко убеждена, что прошла бы по брёвнам с легкостью. Александрова признала свою фобию, выразив при этом благодарность создателям проекта, участие в котором принесло ей удовольствие.
Александрова отметила, что одинаково хорошо относилась ко всем участникам "Выжить в Дубае", но Минжуренко не забыла напомнить "подруге", что совсем недавно та жёстко критиковала Хилькевич.
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Разгоревшийся с новой силой конфликт Воля пытался сгладить, а Мамаев наблюдал ситуацию с улыбкой.
После футболист отметил, что участники "от народа" не могли выиграть никак, так как неправильно вели себя. Они занимались тем, что склочничали, плели интриги, скандалили. К его мнению присоединилась Минжуренко. Спортсмен же дал ей совет помалкивать.
После "народницы" очень выразительно переглянулись, а Воля отметил, что едва не сгорел от взгляда девушек. Ведущий призвал всех расслабиться, постаравшись перевести конфликт в шутку.
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