У Воли отвисла челюсть: участники "Выжить в Дубае" серьезно поссорились в эфире проекта "Шоу Воли"

Мамаев выступал в компании с Хилькевич, а Александрова - с Минжуренко. В преддверии финальной программы участники перессорились.

Победа в первом сезоне "Выжить в Дубае" досталась Мамаеву. "Народницам" не удалось договориться между собой.

Спортсмен без "напряга" обошел Хилькевич в последнем конкурсе.

На съёмках же "Шоу Воли" Минжуренко накинулась с обвинениями в проигрыше на Дарью Александрову. Фитнес-блогер заявила, что ее напарница боялась и высоты и не смогла довериться ей.

Минжуренко убеждена, что прошла бы по брёвнам с легкостью. Александрова признала свою фобию, выразив при этом благодарность создателям проекта, участие в котором принесло ей удовольствие.

Александрова отметила, что одинаково хорошо относилась ко всем участникам "Выжить в Дубае", но Минжуренко не забыла напомнить "подруге", что совсем недавно та жёстко критиковала Хилькевич.