У Воли отвисла челюсть: участники "Выжить в Дубае" серьезно поссорились в эфире проекта "Шоу Воли"

18:23 2023-09-11

Участники реалити "Выжить в Дубае" стали гостями "Шоу Воли". В проекте знаменитости стали конфликтовать на глазах у шокированного происходящим ведущего, не в силах скрыть эмоции.

Эфир "Шоу Воли" 10 сентября был посвящен обсуждению финала реалити "Выжить в Дубае", ведущим которого также был Павел Воля в компании своей жены Ляйсан Утяшевой.

В "полуфинал" проекта вышли футболист Павел Мамаев, актриса Анна Хилькевич, Дарья Александрова и Татьяна Минжуренко.

Участники не скрывали негативного отношения друг к другу, но нужно было сотрудничать, так как работа велась в парах.

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    Мамаев выступал в компании с Хилькевич, а Александрова - с Минжуренко. В преддверии финальной программы участники перессорились.

    Победа в первом сезоне "Выжить в Дубае" досталась Мамаеву. "Народницам" не удалось договориться между собой.

    Спортсмен без "напряга" обошел Хилькевич в последнем конкурсе.

    На съёмках же "Шоу Воли" Минжуренко накинулась с обвинениями в проигрыше на Дарью Александрову. Фитнес-блогер заявила, что ее напарница боялась и высоты и не смогла довериться ей.

    Минжуренко убеждена, что прошла бы по брёвнам с легкостью. Александрова признала свою фобию, выразив при этом благодарность создателям проекта, участие в котором принесло ей удовольствие.

    Александрова отметила, что одинаково хорошо относилась ко всем участникам "Выжить в Дубае", но Минжуренко не забыла напомнить "подруге", что совсем недавно та жёстко критиковала Хилькевич.

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    Разгоревшийся с новой силой конфликт Воля пытался сгладить, а Мамаев наблюдал ситуацию с улыбкой.

    После футболист отметил, что участники "от народа" не могли выиграть никак, так как неправильно вели себя. Они занимались тем, что склочничали, плели интриги, скандалили. К его мнению присоединилась Минжуренко. Спортсмен же дал ей совет помалкивать.

    После "народницы" очень выразительно переглянулись, а Воля отметил, что едва не сгорел от взгляда девушек. Ведущий призвал всех расслабиться, постаравшись перевести конфликт в шутку.

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