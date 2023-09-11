Лада Дэнс в первый раз после ДТП появилась в эфире ТВ

Певица обратилась к другу: "Видишь, я даже губки накрасила к твоему приезду, поправляюсь уже".

Только телеведущещего и съемочную группу проекта "МАЛАХОВ" она пустила к себе в больницу.

Известно, что Андрей Малахов одним из первых написал Ладе Дэнс, поинтересовавшись, какую помощь он может ей оказать.

После того интервью, которое было записано почти месяц назад, знаменитость проходила курс реабилитации и поправляла здоровье. В первый раз на ТВ она появилась сегодня, 11 сентября, в студии телевизионного канала "Россия 1". Дело в том, что Дэнс наотрез отказалась появляться на людях на костылях.

Исполнительница не стала скрывать, что за этот период серьезно взялась за свое здоровье и занимается лечебной физкультурой на регулярной основе. Упражнения помогают ей восстановиться. Над лицом звезда сцены также "работает". На лбу у нее был серьезный шов, но в настоящее время артистка уже привыкла к нему. Селебрити отметила: "Я принципиально не смотрю на себя. Сотрясение не дало никаких плохих результатов. Да, первые дни слова с мыслями не очень совпадали, я путала все, но затем восстановилась. Если не буду скакать постоянно, то мне еще около месяца лечения. Но мне работать надо, я же кормилец в семье. Много потеряла уже".