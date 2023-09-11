Лада Дэнс в первый раз после ДТП появилась в эфире ТВ

Известно, что Андрей Малахов одним из первых написал Ладе Дэнс, поинтересовавшись, какую помощь он может ей оказать.
Только телеведущещего и съемочную группу проекта "МАЛАХОВ" она пустила к себе в больницу.
Певица обратилась к другу: "Видишь, я даже губки накрасила к твоему приезду, поправляюсь уже".
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После того интервью, которое было записано почти месяц назад, знаменитость проходила курс реабилитации и поправляла здоровье.
В первый раз на ТВ она появилась сегодня, 11 сентября, в студии телевизионного канала "Россия 1". Дело в том, что Дэнс наотрез отказалась появляться на людях на костылях.
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Исполнительница не стала скрывать, что за этот период серьезно взялась за свое здоровье и занимается лечебной физкультурой на регулярной основе. Упражнения помогают ей восстановиться.
Над лицом звезда сцены также "работает". На лбу у нее был серьезный шов, но в настоящее время артистка уже привыкла к нему.
Селебрити отметила: "Я принципиально не смотрю на себя. Сотрясение не дало никаких плохих результатов. Да, первые дни слова с мыслями не очень совпадали, я путала все, но затем восстановилась. Если не буду скакать постоянно, то мне еще около месяца лечения. Но мне работать надо, я же кормилец в семье. Много потеряла уже".
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В эфире "Россия 1" звезда в первый раз после ДТП встретилась с танцовщицами из своего коллектива, которые также попали в ту аварию 5 августа.
Известно, что тогда исполнительница не пристегнулась ремнем безопасности, находясь на заднем сидении, и от удара вылетела на переднее, сильно ударившись головой.
На протяжении нескольких недель она находилась под контролем медиков в больнице, а на сцену первый раз вышла на дне города Нижнего Новгорода, о чем пожалела, так как состояние ее после мероприятия ухудшилось. На сцену ее практически выносили танцовщики.
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