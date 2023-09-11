Лада Дэнс в первый раз после ДТП появилась в эфире ТВ

18:58 2023-09-11

Лада Дэнс не давала интервью после аварии, в которую угодила 5 августа под Подольском. Артистка сделала исключение только для своего давнего приятеля, телеведущего Андрея Малахова.

Известно, что Андрей Малахов одним из первых написал Ладе Дэнс, поинтересовавшись, какую помощь он может ей оказать.

Только телеведущещего и съемочную группу проекта "МАЛАХОВ" она пустила к себе в больницу.

Певица обратилась к другу: "Видишь, я даже губки накрасила к твоему приезду, поправляюсь уже".

  • Изображение статьи

    После того интервью, которое было записано почти месяц назад, знаменитость проходила курс реабилитации и поправляла здоровье.

    В первый раз на ТВ она появилась сегодня, 11 сентября, в студии телевизионного канала "Россия 1". Дело в том, что Дэнс наотрез отказалась появляться на людях на костылях.

  • Изображение статьи

    Исполнительница не стала скрывать, что за этот период серьезно взялась за свое здоровье и занимается лечебной физкультурой на регулярной основе. Упражнения помогают ей восстановиться.

    Над лицом звезда сцены также "работает". На лбу у нее был серьезный шов, но в настоящее время артистка уже привыкла к нему.

    Селебрити отметила: "Я принципиально не смотрю на себя. Сотрясение не дало никаких плохих результатов. Да, первые дни слова с мыслями не очень совпадали, я путала все, но затем восстановилась. Если не буду скакать постоянно, то мне еще около месяца лечения. Но мне работать надо, я же кормилец в семье. Много потеряла уже".

  • Изображение статьи

    В эфире "Россия 1" звезда в первый раз после ДТП встретилась с танцовщицами из своего коллектива, которые также попали в ту аварию 5 августа.

    Известно, что тогда исполнительница не пристегнулась ремнем безопасности, находясь на заднем сидении, и от удара вылетела на переднее, сильно ударившись головой.

    На протяжении нескольких недель она находилась под контролем медиков в больнице, а на сцену первый раз вышла на дне города Нижнего Новгорода, о чем пожалела, так как состояние ее после мероприятия ухудшилось. На сцену ее практически выносили танцовщики.

Показать следующие комментарии
Фото