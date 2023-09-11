Кулеба смутил Бербок, потребовав от ФРГ поставить Киеву ракеты Taurus

11 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл совместную пресс-конференцию со своей германской коллегой Анналеной Бербок. Во время общения с журналистами Кулебе был задан вопрос о том, необходимы ли войскам Украины американские истребители F-16 и немецкие ракеты Taurus.

Отвечая на вопрос представителя прессы, Дмитрий Кулеба публично заявил, что во время беседы с Бербок глава МИД Германии не дала поводов думать о скорой передаче ракет Taurus в распоряжение украинских военных. При этом Кулеба выразил уверенность в том, что бундесвер в любом случае поставит данные ракеты подразделениям ВСУ.

По мнению Дмитрия Кулебы, передача ракет Taurus вооружённым силам Украины остаётся лишь вопросом времени. Кроме того, Кулеба уверен, что в будущем руководство американского Пентагона примет решение о поставках истребителей F-16 четвёртого поколения украинским военным.

В ходе пресс-конференции с Анналеной Бербок Дмитрий Кулеба задался вопросом о том, почему Министерства обороны США и Германии тянут время, не желая предоставлять ВСУ свои военные технологии. Кулеба считает, что возможная передача ракет Taurus и самолётов F-16 армии Украины поможет сохранить жизни множеству солдат, сражающихся в интересах официального Киева.

Известно, что ракеты TAURUS KEPD являются совместной военной разработкой оборонных концернов Швеции и ФРГ. Данные ракеты соответствуют классу крылатых боеприпасов и традиционно эксплуатируются ударными истребителями для поражения целей на земле. Дальность полёта ракет Taurus превышает 500 километров.

Ряд зарубежных СМИ, включая американскую газету ABC News, сообщило о намерении Джо Байдена утвердить поставку ракет ATACMS украинским войскам. Данный тип ракет запускается с помощью РСЗО HIMARS, которые Пентагон ранее поставил Киеву в рамках пакетов военной помощи. ATACMS также являются дальнобойными ракетами и могут поражать цели за 300 километров от места пуска.

В мае 2023 года Минобороны Великобритании отчиталось о передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Этот тип ракет в состоянии уничтожать объекты на расстоянии 250 километров. Как и Taurus, ракеты Storm Shadow имеют воздушное базирование. Позднее о передаче данных снарядов Киеву сообщила пресс-служба Министерства обороны Франции.

Предполагается, что получение дальнобойных ракет позволит ВСУ чаще атаковать военные объекты на территории России. Владимир Путин ранее утверждал, что передача Киеву ракет большой дальности может спровоцировать войска России на создание буферной зоны внутри Украины с целью отодвижения потенциальной угрозы от российских государственных границ.