Мы больше не пара: Родригез сообщил, что разводится со своей женой Анной, с которой прожил 16 лет

Известный в РФ комик и ведущий ТВ Тимур Родригез информировал на своей странице в запрещенной сегодня в России соцсети о том, что официально расстался со своей супругой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни.
Шоумен написал: "Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда останемся безумно любящими родителями наших детей".
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Артист объяснил, что сообщил о разрыве во всеуслышание сам, чтобы в дальнейшем не было всяких слухов и домыслов, обратив внимание при этом, что не собирается ни в настоящее время, ни в дальнейшем комментировать свой развод. Он призвал уважать его личную жизнь и не лезть к нему с вопросами по поводу.
Известно, что Родригез и Девочкина связали себя узами брака в конце лета 2007 года, а через 1,5 года у них у обоих впервые родился ребенок. Позднее еще один.
У пары 2 сына - 14-летний Мигель и 10-летний Даниэль.
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Встретились впервые Тимур и Анна в ночном клубе, а позднее сыграли свадьбу. Семейство Родригеза выглядело очень гармоничным и счастливым, а исполнитель не забывал делать для своей избранницы романтические сюрпризы.
К примеру, предложение руки и сердца влюбленный мужчина сделал на вершине вулкана Этна.
Причины разрыва знаменитостей остаются под покровом тайны, но, как утверждает Тимур, они с бывшей сохранили дружеские отношения и будут продолжать сообща воспитывать своих двоих наследников.
Фанаты артиста поддержали своего кумира, пожелав ему счастья в дальнейшем.
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