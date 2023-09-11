Мы больше не пара: Родригез сообщил, что разводится со своей женой Анной, с которой прожил 16 лет

Известный в РФ комик и ведущий ТВ Тимур Родригез информировал на своей странице в запрещенной сегодня в России соцсети о том, что официально расстался со своей супругой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни.

Шоумен написал: "Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда останемся безумно любящими родителями наших детей".