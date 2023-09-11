Вечером понедельника, 11 сентября, сотрудник американского Госдепа Мэттью Миллер принял участие в ведомственном брифинге, где опроверг слухи о возможно скорой передаче ракет ATACMS украинским войскам. По данным Миллера, администрации Вашингтона и Киева продолжают интенсивные переговоры на тему поставок подобных боеприпасов подразделениям ВСУ.

Также Мэттью Миллер подчеркнул, что в настоящий момент руководство Госдепартамента не уполномочено распространять информацию о ходе украинско-американских переговоров, предметом которых является поставка ракет ATACMS. Чиновник заявил, что Госдеп обнародует данные о передаче данного вооружения Киеву в случае, если соответствующее решение будет принято командой Джо Байдена.

Днём ранее международная газета The Financial Times со ссылкой на инсайдера сообщила, что Байден якобы может объявить о передаче ракет ATACMS вооружённым силам Украины уже в ближайшее время. По данным источника FT, Джо Байден ещё не принял окончательное решение о поставках подобных боеприпасов Киеву, однако американский президент склоняется к подобному решению.

Характерно, что вечером 11 сентября также состоялись переговоры главы Министерства иностранных дел Укрианы Дмитрия Кулебы и Анналены Бербок, занимающей аналогичный пост в Германии. В ходе общения с журналистами Кулеба упрекнул Бербок за нежелание Берлина предоставить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.

Дмитрий Кулеба полагает, что правительство ФРГ в любом случае распорядится о передаче данных ракет Киеву, ввиду чего для правительства Украины непонятно, зачем руководство бундесвера тянет время. Позиция Кулебы выглядит наглой, но обоснованной, поскольку страны коллективного Запада традиционно исполняют любые прихоти украинской власти, предоставляя армии этой страны любые виды оружия, о которых просит Владимир Зеленский.

Столь агрессивная риторика Дмитрия Кулебы и других украинских чиновников может быть обусловлена неудачами вооружённых сил Украины на поле боя: 4 июня ВСУ начали полномасштабное контрнаступление сразу на трёх участках фронта, к настоящему моменту не добившись стратегически значимых результатов ни на одном направлении.