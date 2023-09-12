По мнению Ларри Джонсона, государства-члены блока НАТО с негласным лидером в лице США целенаправленно провоцируют правительство России на начало Третьей мировой войны. Бывший аналитик ЦРУ уверен, что Польша, Румыния и Германия, являющиеся членами Североатлантического альянса, помогают войскам Украины наносить прицельные удары по российской территории.

При этом Джонсон считает, что Владимир Путин как главнокомандующий армии России мог бы отдать вполне законный приказ о закономерных контрмерах в виде ударов по базам НАТО в ФРГ, Румынии и Польше. Тем не менее, Путин предпочёл отказаться от подобного ответа на опосредованную агрессию коллективного Запада в адрес Москвы.

Ларри Джонсон выразил уверенность в том, что администрация Джо Байдена закулисно управляет действиями своих коллег по Североатлантическому альянсу, разрешая членам блока помогать ВСУ в нанесении ударов по суверенным российским территориям. Тем самым в НАТО хотят втянуть Россию в полномасштабный конфликт, расширив СВО на Украине до крупной войны в центре Европы.

Несмотря на нежелание Владимира Путина атаковать армейские базы Североатлантического альянса, в Министерстве иностранных дел России неоднократно предостерегали западные державы от оказания военной помощи Украине. В частности, глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что любые военные грузы, передаваемые украинским войскам странами Запада, являются законными целями для ликвидации подразделениями ВС РФ.

Характерно, что большинство военных грузов, поставляемых странами НАТО на Украину, следуют через польский город Жешув. Ранее Владимир Зеленский издал президентский указ, присваивающий Жешуву звание "города-спасителя". Кроме того, ранее Жешув посещал Джо Байден.

Комментируя участие Варшавы в поставках западного оружия Киеву, глава СВР России Сергей Нарышкин обвинил Польшу и страны Прибалтики в откровенно антироссийских настроениях. По словам Нарышкина, польские войска представляют опасность не только для России, но и для самой Украины.

Сергей Нарышкин уверен, что в недалёком будущем польская армия может совершить интервенцию в западные области Украины, вернув их под контроль Варшавы. Нарышкин напомнил, что большинство поляков считают Львовскую область своей исторической территорией, и попытка Польши ввести войска во Львов под видом протектората будет началом его фактической аннексии.