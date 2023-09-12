Нагадил на газон эстонцам: Панин объяснил свое вызывающее поведение

Известный своими скандальными выходками в РФ актер Алексей Панин пояснил свой поход в туалет на одной из эстонских улиц тем, что "прижало".
В своем Телеграм-канале он оправдался, что уборной рядом не было, а перспектива "сходить в штаны" его не прельщала. Именно по этой причине пришлось найти подходящий для подобных целей куст, что артист и сделал.
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Звезда картины "Жмурки" написал: "Туалетная тема все некоторым не дает покоя. Мне кажется, что каждый человек может оказаться в такой ситуации, что его прижмет. Как бы вы поступили на моем месте? Мне надо было в штаны в туалет сходить? Или найти какой-то куст. Мой выбор был под кустом, но леса там не было. Поэтому пришлось там, где пришлось".
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До скандала на туалетную тему Панин сумел отличиться на территории той же Эстонии.
В столице прибалтийского государства в ночь на 5 сентября знаменитость был взят под арест за дебош в нетрезвом состоянии.
Женщина, которая хорошо знает актера, рассказала, что Алексей набрал ей среди ночи, попросив спасти и забрать его из полицейского участка. По ее словам, взяли дебошира из-за того, что он ломился в чужие дома, думая, что находится в своей гостинице.
Позднее актер вышел на связь, не отрицая, что ЧП имело место, но произошло оно в публичном доме, откуда его отправили в вытрезвитель.
Панин заявил, что эстонских законов он не нарушал, а просто оказался в центре бытового конфликта.
Алексей подчеркнул, что никаких "дебошей, мордобоев и скандалов" не устраивал в публичном заведении. Деталей случившегося он не озвучивал, но не стал скрывать, что частично виноват в случившемся.
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