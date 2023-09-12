Музыкальные пластинки, заполучить которые мечтали все советские граждане

В СССР обожали "The Beatles", "Deep Purple", "Led Zeppelin"- эта музыка, так не похожая на советскую, будто магнитом притягивала наших меломанов.

К сожалению, любителям музыки в СССР приходилось не просто. Достать пластинки рокеров в державе было фактически невозможно. Фирменные экземпляры - и вовсе отдельная тема для разговора.

А те, кто обладал "заветным винилом", был объектом для зависти своих земляков.