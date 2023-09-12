Музыкальные пластинки, заполучить которые мечтали все советские граждане

В СССР обожали "The Beatles", "Deep Purple", "Led Zeppelin"- эта музыка, так не похожая на советскую, будто магнитом притягивала наших меломанов.
К сожалению, любителям музыки в СССР приходилось не просто. Достать пластинки рокеров в державе было фактически невозможно. Фирменные экземпляры - и вовсе отдельная тема для разговора.
А те, кто обладал "заветным винилом", был объектом для зависти своих земляков.
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Среди "счастливчиков" в большинстве были дипломаты, моряки, золотая молодежь и прочие личности, имеющие связи или по роду деятельности путешествующие за рубеж.
Самые модные ритмы везли домой те, кому удавалось получить путёвку в Югославию, Чехословакию, Болгарию или Венгрию.
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В списке пластинок, погоня за которыми в союзе была самой изматывающей, числилась группа "Pink Floyd" ("The Wall").
К сожалению, в 1983 году музыкальный коллектив попал под запрет в СССР из-за трека "Get Your Filthy Hands Off My Desert", в котором присутствовала строчка "Брежнев взял Афганистан".
Стоит отметить, что музыканты не оставили в покое Леонида Ильича и "вспомнили" о нем в другой своей композиции под названием "The Fletcher Memorial Home".
Среди пластинок, которые было не достать у нас, была и группа "Queen" ("A Night at the Opera"). Особой популярностью пользовался хит с этого альбома "Bohemian Rhapsody".
"Uriah Heep" ("Firefly") - мечта фанатов мощного рока в союзе.
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Альбом группы "Led Zeppelin" ("IV") имел очень привлекательную обложку, богатую историю, в также включал в себя хит "Stairway to Heaven", от которого сходили с ума поклонники коллектива в державе и за ее пределами.
Ну и, конечно, "The Beatles" ("Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band"). С одной стороны, мировая известность ливерпульской четвёрки, а с другой, в союзе с "The Beatles" была просто беда...
Их музыка не издавалась до 1986 года! Чего только не делали меломаны: переписывали песни битлов "на костях", "ловили" западные радиостанции...
Было одно исключение из правил, когда в 1967 году трек "Girl" выпустила "Мелодия" в рамках "Музыкального калейдоскопа".
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