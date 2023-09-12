Музыкальные пластинки, заполучить которые мечтали все советские граждане

10:50 2023-09-12

"Железный занавес" не мог помешать меломанам СССР любить музыку, среди которой было много иностранной.

В СССР обожали "The Beatles", "Deep Purple", "Led Zeppelin"- эта музыка, так не похожая на советскую, будто магнитом притягивала наших меломанов.

К сожалению, любителям музыки в СССР приходилось не просто. Достать пластинки рокеров в державе было фактически невозможно. Фирменные экземпляры - и вовсе отдельная тема для разговора.

А те, кто обладал "заветным винилом", был объектом для зависти своих земляков.

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    Среди "счастливчиков" в большинстве были дипломаты, моряки, золотая молодежь и прочие личности, имеющие связи или по роду деятельности путешествующие за рубеж.

    Самые модные ритмы везли домой те, кому удавалось получить путёвку в Югославию, Чехословакию, Болгарию или Венгрию.

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    В списке пластинок, погоня за которыми в союзе была самой изматывающей, числилась группа "Pink Floyd" ("The Wall").

    К сожалению, в 1983 году музыкальный коллектив попал под запрет в СССР из-за трека "Get Your Filthy Hands Off My Desert", в котором присутствовала строчка "Брежнев взял Афганистан".

    Стоит отметить, что музыканты не оставили в покое Леонида Ильича и "вспомнили" о нем в другой своей композиции под названием "The Fletcher Memorial Home".

    Среди пластинок, которые было не достать у нас, была и группа "Queen" ("A Night at the Opera"). Особой популярностью пользовался хит с этого альбома "Bohemian Rhapsody".

    "Uriah Heep" ("Firefly") - мечта фанатов мощного рока в союзе.

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    Альбом группы "Led Zeppelin" ("IV") имел очень привлекательную обложку, богатую историю, в также включал в себя хит "Stairway to Heaven", от которого сходили с ума поклонники коллектива в державе и за ее пределами.

    Ну и, конечно, "The Beatles" ("Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band"). С одной стороны, мировая известность ливерпульской четвёрки, а с другой, в союзе с "The Beatles" была просто беда...

    Их музыка не издавалась до 1986 года! Чего только не делали меломаны: переписывали песни битлов "на костях", "ловили" западные радиостанции...

    Было одно исключение из правил, когда в 1967 году трек "Girl" выпустила "Мелодия" в рамках "Музыкального калейдоскопа".

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