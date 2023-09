Музыкальные пластинки, заполучить которые мечтали все советские граждане

В списке пластинок, погоня за которыми в союзе была самой изматывающей, числилась группа "Pink Floyd" ("The Wall").

К сожалению, в 1983 году музыкальный коллектив попал под запрет в СССР из-за трека "Get Your Filthy Hands Off My Desert", в котором присутствовала строчка "Брежнев взял Афганистан".

Стоит отметить, что музыканты не оставили в покое Леонида Ильича и "вспомнили" о нем в другой своей композиции под названием "The Fletcher Memorial Home".

Среди пластинок, которые было не достать у нас, была и группа "Queen" ("A Night at the Opera"). Особой популярностью пользовался хит с этого альбома "Bohemian Rhapsody".

"Uriah Heep" ("Firefly") - мечта фанатов мощного рока в союзе.