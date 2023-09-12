Путин призвал США отменить указ Зеленского о запрете мирных переговоров

12 сентября в Приморье стартовал Восточный экономический форум, в рамках которого Владимир Путин сделал ряд публичных заявлений. Выступая, Путин дал оценку словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, который утверждает, что украинское правительство готово к мирным переговорам с Кремлём.

По мнению Владимира Путина, если Зеленский действительно готов к возобновлению российско-украинского переговорного процесса, то он обязан отменить свой президентский указ, запрещающий депутатам Верховной рады вести любой политический диалог с чиновниками из России. Данный указ был введён Владимиром Зеленским 4 октября 2022 года.

Комментируя слова Блинкена, Путин сыронизировал, заявив, что правительство Соединённых Штатов могло бы отменить указ Зеленского о запрете переговоров с Россией. Кроме того, Владимир Путин напомнил, что единственным достижением ВСУ в рамках украинского контрнаступления являются масштабные потери: за 4 месяцев атакующих манёвров Киев потерял 71 тысячу солдат, 18 тысяч боевых машин пехоты и 534 танка.

Также Путин раскритиковал Генеральный штаб и Министерство обороны Украины, сообщив, что данные политические структуры хладнокровно отдают самоубийственные приказы, посылая в заведомо проигрышный бой своих же соотечественников. Президент России уверен, что Генштаб ВСУ не считает украинских солдат "своими" людьми.

Кроме того, Владимир Путин дал оценку пакетам военной помощи, которые страны коллективного Запада регулярно поставляют на Украину. Путин выразил уверенность в том, что вооружение образца НАТО не помогло ВСУ добиться оперативно значимых успехов на поле боя, поскольку даже наличие кассетных боеприпасов и дальнобойных ракет не позволило Киеву переломить ситуацию на фронте.

Накануне американская газета The New York Times со ссылкой на инсайдера сообщила, что команда Джо Байдена планирует передать армии Украины новую партию американских снарядов с кассетной боевой частью. Сам Байден утверждает, что решение США о передаче кассетных боеприпасов Киеву мотивировано нехваткой обычных снарядов у ВСУ.

Данная новость также не осталась без внимания Владимира Путина: во время своей речи на ВЭФ-23 российский президент подчеркнул, что украинские войска уже имеют доступ к кассетным боеприпасам, однако это никак не отразилось на ходе специальной военной операции. Ранее Путин утверждал, что в ответ на передачу кассетных снарядов Киеву Россия может начать использовать аналогичные вооружения.