Домнина закрутила роман с Яглычем: Костомаров рассказал, что брака с фигуристкой могло уже давно не быть

Оксана Домнина - любящая жена, не отходившая от Романа Костомарова весь последний год его жизни, когда он был на волоске от смерти.

Благодаря усилиям спортсменки и стараниям медиков фигуриста удалось поставить на ноги.

А было время, когда супруги чуть было не расстались навсегда из-за того, что Домнина закрутила роман с известным российским актером Владимиром Яглычем.