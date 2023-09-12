Домнина закрутила роман с Яглычем: Костомаров рассказал, что брака с фигуристкой могло уже давно не быть

Оксана Домнина - любящая жена, не отходившая от Романа Костомарова весь последний год его жизни, когда он был на волоске от смерти.
Благодаря усилиям спортсменки и стараниям медиков фигуриста удалось поставить на ноги.
А было время, когда супруги чуть было не расстались навсегда из-за того, что Домнина закрутила роман с известным российским актером Владимиром Яглычем.
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В интервью Лере Кудрявцевой на шоу "Звезды сошлись" Роман Костомаров в первый раз признался, что брака с Домниной могло давно уже не быть.
Дело в том, что, участвуя в проекте "Ледниковый период", звездная блондинка стала встречаться с Яглычем. Тогда не помогали ни разговоры, ни прошлое, которое связывало фигуристов, потому что Оксана была влюблена.
Роман заявил: "Она ушла, не прячась, не втихую".
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Супруга Костомарова также присутствовала в студии, поспешив оправдаться.
Она призналась: "В наших отношениях произошел кризис".
К счастью, влюбленность быстро прошла и позднее Оксана вернулась в семью, чтобы вместе с мужем заниматься воспитанием наследников.
В настоящее время Костомаров и Домнина считаются одной из самых крепких пар российского спорта.
Фигуристка старается все свое свободное время быть рядом с супругом, создавая таким образом атмосферу безопасности вокруг него.
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