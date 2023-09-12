Дмитрий Нагиев исчез с российских экранов: где он и что с ним

Известно, что Дмитрий Нагиев с запуском СВО отказался выступать в качестве ведущего программ на федеральных каналах, не видно его и на светских мероприятиях.
В сентябре прошлого года шоу "Голос 60+" вместо Нагиева вела Лариса Гузеева. Ведущей же "Голос" и "Голос. Дети" стала Яна Чурикова.
Генеральный продюсер Первого канала Юрий Аксюта сообщил, что актер устал и решил взять отпуск, заверив, что звезда обязательно вернется на экраны.
Позднее сам Нагиев сообщил, что нем будет ведущим всех версий "Голоса" в этом сезоне точно, а, может быть, и в будущем.
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Далее последовал отказ Дмитрия вести премию телеканала "Муз-ТВ" в текущем году. Он заявил: "Я благодарю концерн "МУЗ-ТВ" за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз - нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках"".
Данное видеообращение шоумен записал, надев кепку с надписью "Crisis actor" и изображением закованных в наручники рук.
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Нагиев "вслух" не комментировал проведение СВО в Донбассе, но в начале текущего года появилась информация о том, что знаменитость перевел на нужды армии РФ 200 000 000 российских рублей.
Данные сведения позднее опровергла директор артиста Елена Шайкина.
Представитель звезды экрана отметила: "Если Дмитрий когда-нибудь делает что-нибудь доброе - а он делает много, - вы никогда об этом не узнаете, не прочтете нигде. Ни в непонятных соцсетях, ни в прессе. Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами".
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Известно, что из России актер не уезжал, а трудится на сцене театра и снимается в кино. В минувшем году он на гастролях по городам РФ представлял постановку "Кыся".
В августе текущего года Дмитрий согласился на интервью корреспондента издания "Караван историй". Он порадовался, что стал дедом, а также рассказал, как относится к киноиндустрии в настоящее время.
Нагиев поразил признанием: "Сейчас я, как мне кажется, на той ступени развития, когда мало чем дорожу в плане работы, в плане своего положения в кинобизнесе, шоу-бизнесе, в телевизионной индустрии. Я честно работаю, но меня тяжело напугать тем, что меня могут этого лишить".
Что касается кино с Нагиевым, то 8 марта текущего года состоялся премьерный показ картины "Эскортница", где актеру досталась роль главного персонажа. В июне 2023 вышел сериал "Кино про бандитов" с селебрити в главной роли.
Также Дмитрий снимается сейчас в спин-оффе "Чикатило" под названием "Тень Чикатило". По сюжету продолжения многосерийного фильма группа следователей отправляется в Иркутскую область для расследования дела ангарского маньяка - Михаила Попкова.
Нагиев снова играет роль Андрея Чикатило. Премьера проекта намечена на следующий год.
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