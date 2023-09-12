Дмитрий Нагиев исчез с российских экранов: где он и что с ним

Известно, что Дмитрий Нагиев с запуском СВО отказался выступать в качестве ведущего программ на федеральных каналах, не видно его и на светских мероприятиях.

В сентябре прошлого года шоу "Голос 60+" вместо Нагиева вела Лариса Гузеева. Ведущей же "Голос" и "Голос. Дети" стала Яна Чурикова.

Генеральный продюсер Первого канала Юрий Аксюта сообщил, что актер устал и решил взять отпуск, заверив, что звезда обязательно вернется на экраны.

Позднее сам Нагиев сообщил, что нем будет ведущим всех версий "Голоса" в этом сезоне точно, а, может быть, и в будущем.