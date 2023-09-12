Спустил штаны перед Собчак: Киркоров похвастался упругими ягодицами от Хайдарова, позволив журналистке потрогать эту часть тела

Артист признался, что в определенный момент осознал, что не может больше быть толстым и стесняться раздеваться на пляже, а потому обратился за помощью к Тимуру Хайдарову.

Медик сначала не соглашался браться за исполнителя из-за его сомнительной репутации, но позднее жена Светлана уговорила его на этот шаг. Хайдаров рад, что пошел на это.

Пластического хирурга исполнитель назвал художником, а его руки золотыми, себя же лучшим созданием медика.