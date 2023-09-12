Спустил штаны перед Собчак: Киркоров похвастался упругими ягодицами от Хайдарова, позволив журналистке потрогать эту часть тела

13:52 2023-09-12

Дело было в клинике Тимура Хайдарова, куда журналистка Ксения Собчак со своей съемочной группой прибыла разобраться в скандалах вокруг пластического хирурга. Там оказался и Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров не скрывает, что Тимур Хайдаров "перекроил" его всего.

Певец не стал стесняться камер, продемонстрировав Ксении Собчак не только свой рельефный пресс, но и упругие ягодицы. Артист снял брюки, оставшись в нижнем белье, и позволил звездной блондинке пощупать свою пятую точку.

Филипп Бедросович заявил: "Потеряла Дженнифер Лопес! Понимаешь, что это натуральное все, это мое".

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    Артист признался, что в определенный момент осознал, что не может больше быть толстым и стесняться раздеваться на пляже, а потому обратился за помощью к Тимуру Хайдарову.

    Медик сначала не соглашался браться за исполнителя из-за его сомнительной репутации, но позднее жена Светлана уговорила его на этот шаг. Хайдаров рад, что пошел на это.

    Пластического хирурга исполнитель назвал художником, а его руки золотыми, себя же лучшим созданием медика.

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    Напомним, что скандал вокруг специалиста в области пластической хирургии разгорелся с участием певиц Славы и Любови Успенской, которые обвинили его в некачественных операциях.

    Анастасия Сланевская (Слава) жалуется, что медик изуродовал ее грудь, у Успенской также имеются претензии к его работе.

    Киркоров, как видим, результатами деятельности хирурга доволен и пытается всячески поддержать своего врача, с которым теперь его связывают дружеские отношения.

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