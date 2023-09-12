Спустил штаны перед Собчак: Киркоров похвастался упругими ягодицами от Хайдарова, позволив журналистке потрогать эту часть тела

Филипп Киркоров не скрывает, что Тимур Хайдаров "перекроил" его всего.
Певец не стал стесняться камер, продемонстрировав Ксении Собчак не только свой рельефный пресс, но и упругие ягодицы. Артист снял брюки, оставшись в нижнем белье, и позволил звездной блондинке пощупать свою пятую точку.
Филипп Бедросович заявил: "Потеряла Дженнифер Лопес! Понимаешь, что это натуральное все, это мое".
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Артист признался, что в определенный момент осознал, что не может больше быть толстым и стесняться раздеваться на пляже, а потому обратился за помощью к Тимуру Хайдарову.
Медик сначала не соглашался браться за исполнителя из-за его сомнительной репутации, но позднее жена Светлана уговорила его на этот шаг. Хайдаров рад, что пошел на это.
Пластического хирурга исполнитель назвал художником, а его руки золотыми, себя же лучшим созданием медика.
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Напомним, что скандал вокруг специалиста в области пластической хирургии разгорелся с участием певиц Славы и Любови Успенской, которые обвинили его в некачественных операциях.
Анастасия Сланевская (Слава) жалуется, что медик изуродовал ее грудь, у Успенской также имеются претензии к его работе.
Киркоров, как видим, результатами деятельности хирурга доволен и пытается всячески поддержать своего врача, с которым теперь его связывают дружеские отношения.
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