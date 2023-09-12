Теперь свекровь: Антонова пристроила своего сына Артема

Звезда экрана Наталия Антонова сообщила, что ее наследник Артем теперь женатый человек. В социальных сетях знаменитость выложила снимки, сделанные во время торжества.
Свадьба сына актрисы и его возлюбленной по имени Анна прошла 11 сентября.
Звезда экрана Наталия Антонова сообщила, что ее наследник Артем теперь женатый человек. В социальных сетях знаменитость выложила снимки, сделанные во время торжества.
Свадьба сына актрисы и его возлюбленной по имени Анна прошла 11 сентября.
На фотографиях, которыми Наталия поделилась в личном блоге, запечатлены молодожены, праздничный торт, румяный каравай, кольца новоиспеченных мужа и жены.
Мудрая свекровь Антонова назвала супругу сына дочкой: "11.09.2023 родилась семья. У меня теперь есть доченька! И я теперь свекровь".
Артистка пошутила, что скоро надоест поклонникам "со своим счастьем".
Старший наследник актрисы появился на свет в браке с актером Александром Вершининым. Спустя 5 лет после рождения сына его родители расстались.
Через некоторое время Наталия снова вышла замуж. Ее супругом стал врач-гинеколог Николай Семенов. Пара воспитывает двух общих детей.
Среди последних работ знаменитости числятся такие фильмы, как "Осколки", "Счастье можно дарить", ""По ту сторону счастья".
Картина "Приставы", в которой снимается Антонова, должна выйти в этом году.
Отметим, что Артем Вершинин (сын Наталии) пошел по стопам матери и отца, став актером. Еще ребенком он снялся в сериале "Бригада", сыграв маленького сына Саши и Оли.
Правда, главными ролями молодого человека не балуют. Его было всего две за всю его карьеру: в "Счастье можно дарить" (2019) и в "Макаровых" (2017).
Между тем в фильмографии 25-летнего актера уже 20 проектов.
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