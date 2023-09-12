Украина начинает торговую войну с Польшей из-за решения Варшавы по зерну

Во вторник, 12 сентября, глава Минсельхоза Польши Роберт Телюс выступил в эфире национального телевидения, где публично заявил, что местный Кабмин принял решение запретить ввоз зерна из Украины на польскую территорию.

Известно, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о вводе ограничительных мер в отношении украинского зерна, и в период со 2 мая по 15 сентября производимые на Украине зерновые культуры стали запрещены ко ввозу в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

По словам Телюса, у руководства Европейского союза осталось несколько суток до 15 сентября, когда срок действия профильного постановления фон дер Ляйен официально истечёт. Роберт Телюс уверен, что в Брюсселе могли бы пойти навстречу официальной позиции Варшавы, пролонгировав запрет на транзит украинского зерна через Польшу.

Также Телюс подчеркнул, что польское Министерство сельского хозяйства заранее предупредило руководство Евросоюза о намерении принять превентивные меры, налагающие запрет на транзит зерна из Украины через польскую территорию. Принятое в Минсельхозе Польши постановление запрещает ввоз в страну четырёх украинских зерновых культур.

Позицию Роберта Телюса поддержал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, который считает, что интересы проживающих в Польше фермеров для Варшавы приоритетнее, нежели прихоти Киева, желающего обогатиться за счёт экспорта дешёвого и низкокачественного зерна в Европу.

Заявления Моравецкого и Телюса не остались без внимания премьера Украины Дениса Шмыгаля, который пригрозил Варшаве последствиями за подрыв украинской экономической безопасности. Шмыгаль предупредели правительство Польши о планах Владимира Зеленского обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на руководство Варшавы, которое не желает видеть украинское зерно у себя на родине.

Стойкое нежелание Польши пропускать зерно из Украины на свою территорию провоцирует Зеленского на принятие контрмер, которые рискуют стать началом польско-украинской торговой войны. Набирающая обороты конфронтация между соседними странами рискует дать старт полноценному военному конфликту, в котором поляки и украинцы начнут сражаться друг с другом.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее утверждал, что Министерство обороны Польши готовит интервенцию на запад Украины. По данным Нарышкина, польские войска могут занять Львовскую область якобы для её защиты от атак российской армии, однако на самом деле Варшава намеревается взять Львовщину под свой единоличный контроль.

Ввод военного контингента Польши на территорию Украины вкупе с экономическими противоречиями между двумя сопредельными государствами действительно способен стать почвой для нового конфликта, в котором некогда союзная Киеву Варшава станет его непримиримым противником.