Попался: Успенская добилась проведения проверок в клиниках Хайдарова

69-летняя Любовь Успенская была в числе первых, кто сообщил о некачественной пластических операциях, проводит которые Тимур Хайдаров.
Исполнительница шансона узнала о том, что от рук врача пострадала и ее коллега по сцене Слава (Анастасия Сланевская), не став молчать.
К знаменитостям присоединились и другие пострадавшие от рук молодого медика.
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Любовь Залмановна считает себя ответственным человеком, непривыкшим бросать слова на ветер.
Успенская похвалилась хорошими новостями для тех, кто обратился в полицию по поводу. Артистка дала обещание не оставить своей цели и довести начатое до конца.
Знаменитость сообщила: "Наши заявления удовлетворены, и, в связи с наличием угрозы жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан прокуратурой Москвы после тщательной проверки удовлетворено заявление Росздравнадзора Москвы и Московской области о проведении внеплановых надзорных мероприятий в клиниках, к которым причастен Тимур Хайдаров. Мы действуем строго по закону. Доверившихся мне людей не бросаю и не брошу. Как говорится: "Финита ля комедия". Ваша Люба".
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Известно, что под нож хирурга селебрити легла, впечатлившись примером коллеги Ирины Дубцовой, которая также была пациенткой Хайдарова.
Успенская пришла на визит к врачу, чтобы произвести липосакцию живота. Успенская убеждена, что медик даже был не в курсе, кто перед ним. Он предложил артистке также "освежить" грудь бесплатно и обсудил с ней уменьшение жировых отложений на руках.
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