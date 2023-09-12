Попался: Успенская добилась проведения проверок в клиниках Хайдарова

69-летняя Любовь Успенская была в числе первых, кто сообщил о некачественной пластических операциях, проводит которые Тимур Хайдаров.

Исполнительница шансона узнала о том, что от рук врача пострадала и ее коллега по сцене Слава (Анастасия Сланевская), не став молчать.

К знаменитостям присоединились и другие пострадавшие от рук молодого медика.