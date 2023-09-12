12 сентября из Северной Кореи во Владивосток прибыл пассажирский поезд, внутри которого находился национальный лидер КНРД Ким Чен Ын и высокопоставленные северокорейские чиновники. Прибыв на территорию России, Ким Чен Ын намеревается поучаствовать в личных переговорах с Владимиром Путиным.

Характерно, что на территорию Владивостока также прибыло руководство Минобороны Северной Кореи. Параллельно с этим пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в грядущих переговорах будет участвовать российский министр обороны Сергей Шойгу. Участие глав Минобороны России и КНДР во встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына указывает на то, что ожидаемое мероприятие станет платформой для обсуждения военного взаимодействия между двумя союзными государствами.

Визит Ким Чен Ына во Владивосток не остался без внимания правительства Соединённых Штатов: днём ранее сотрудник американского Белого дома Джон Кирби предостерёг администрации Москвы и Пхеньяна от заключения контрактов по поставкам северокорейского оружия войскам России.

Комментируя заявление Кирби, Песков публично заявил, что Владимиру Путину безынтересна позиция США, которые препятствуют развитию союзнических отношений между Россией и КНДР. По словам Дмитрия Пескова, американское правительство ведёт откровенно антироссийскую риторику, в то время как усилия официальной Москвы сконцентрированы на продуктивном взаимодействии со своими союзниками.

Примечательно, что 25 июля 2023 года российская военная делегация во главе с Шойгу посетила Северную Корею. Официально поездка Сергея Шойгу в КНДР была приурочена к семидесятилетию завершения войны между КНДР и юнжокорейской армией. В действительности же посетивший Пхеньян Шойгу ознакомился с новейшими образцами вооружений, выпускаемыми оборонными концернами Северной Кореи.

Тем не менее, ещё во время Корейской войны 1950-1953 годов мировые центры силы поделились на два непримиримых лагеря: Соединённые Штаты, Британия, Нидерланды и Франция начали оказывать помощь будущей Южной Корее, а Советский Союз вместе с Китаем всячески поддерживал ещё не сформировавшующся КНДР.

В настоящий момент украинский кризис карикатурно повторяет события тех лет, поскольку действующий в Киеве режим поддерживают всё те же страны из числа коллективного Запада. В то же время Северная Корея открыто встала на сторону России, назвав спецоперацию на Украине справедливой и вынужденной мерой. Не желающий портить отношения с НАТО Китай не стал открытым сторонником Москвы, однако администрация Пекина также далека от решений по поддержке украинской армии.