Хаматова заменила Чичерину в дуэте с группой Би-2 во время исполнения композиции Мой рок-н-ролл на концерте в Риге

Для присутствующих на концерте в Риге появление актрисы Чулпан Хаматовой на сцене вместе с группой "Би - 2" стало шоком.

Вместе знаменитости исполнили популярный трек коллектива "Мой рок-н-ролл". Раньше вместе с "Би - 2" в этом качестве выступала Юлия Чичерина.

У музыкантов сейчас разные взгляды на ситуацию с СВО, по этой причине они больше не выступают на одной сцене.

В соцсетях после мероприятия участники коллектива поблагодарили актрису за дуэт.