Хаматова заменила Чичерину в дуэте с группой Би-2 во время исполнения композиции Мой рок-н-ролл на концерте в Риге

16:03 2023-09-12

Рок-группа "Би - 2" недавно выступила на латвийской сцене. На концерте появилась актриса Чулпан Хаматова, спевшая дуэтом с Егором Бортником (Левой), заменив Юлию Чичерину.

Для присутствующих на концерте в Риге появление актрисы Чулпан Хаматовой на сцене вместе с группой "Би - 2" стало шоком.

Вместе знаменитости исполнили популярный трек коллектива "Мой рок-н-ролл". Раньше вместе с "Би - 2" в этом качестве выступала Юлия Чичерина.

У музыкантов сейчас разные взгляды на ситуацию с СВО, по этой причине они больше не выступают на одной сцене.

В соцсетях после мероприятия участники коллектива поблагодарили актрису за дуэт.

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    Бортник написал: "Спасибо, Латвия. Мы с вами все же увиделись спустя три с половиной года ожиданий. Мы были слишком заряжены на этот концерт, поэтому в самом начале выступления не выдержала аппаратура. Но уже потом мы с вами зажгли".

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    Сама Чулпан Хаматова свой первый опыт исполнительницы не комментировала. Известно, что с запуском спецоперации в Украине звезда экрана перестала вести свой микроблог.

    В Латвии актриса трудится в Новом Рижском театре, а совсем недавно она сдала экзамен на знание языка. Пока знаменитость не берется за большие роли на латышском, но в русских постановках несколько раз появлялась перед публикой.

    Появилась информация, что очень скоро Хаматова "будет репетировать" спектакль Алвиса Херманиса "Страна глухих". После провальной постановки "Gogolis.Nature Morte" это будет ее первая большая премьера.

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