Оштрафовали на 200 000 рублей: мужа Бабушкиной наказали за хранение наркотиков и нападение на полицейского

Телеграм-канал "112" информирует, что супругу актрисы Кристины Бабушкиной Андрею Гацунаеву вынесли наказание. Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал мужчину, обязав выплатить 200 000 российских рублей за хранение запрещенных веществ.
В июне текущего года в машине Гацунаева был обнаружен пакет с наркотиками.
Муж звезды экрана вел себя очень странно и даже пытался проглотить все содержимое пакета.
Будучи "под кайфом", он накинулся на сотрудника ДПС, остановившего его. По всей видимости, Гацунаев боялся, что его задержат, сделав себе только хуже.
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Известно, что против Гацунаева возбуждено 2 уголовных дела. Первое - за применение насилия в отношении стража порядка, второе - за незаконный оборот запрещенных веществ.
С середины июня он заключен под домашний арест.
Ранее юрист мужа артистки и сам обвиняемый согласились с рассмотрением дела в особом порядке. Вину свою в преступлении Гацунаев полностью признал, назвав свой поступок глупостью и "сугубо драматичным стечением обстоятельств".
Также известно, что обвиняемый и пострадавший представитель власти примирились в зале суда. Цена вопроса (компенсация причиненного морального вреда) - 200 000 рублей.
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Известно, что муж Бабушкиной предприниматель в области энергетики. Впервые встретились теперь уже супруги в 2015 году на дне рождении Кристининой приятельницы.
Знаменитость приглянулась Андрею, который стал за ней ухаживать.
На момент встречи с Гацунаевым Бабушкина уже 3 года находилась в разводе, по этой причине ничего не мешало ей завести новые отношения.
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