Оштрафовали на 200 000 рублей: мужа Бабушкиной наказали за хранение наркотиков и нападение на полицейского

Известно, что против Гацунаева возбуждено 2 уголовных дела. Первое - за применение насилия в отношении стража порядка, второе - за незаконный оборот запрещенных веществ.

С середины июня он заключен под домашний арест.

Ранее юрист мужа артистки и сам обвиняемый согласились с рассмотрением дела в особом порядке. Вину свою в преступлении Гацунаев полностью признал, назвав свой поступок глупостью и "сугубо драматичным стечением обстоятельств".

Также известно, что обвиняемый и пострадавший представитель власти примирились в зале суда. Цена вопроса (компенсация причиненного морального вреда) - 200 000 рублей.