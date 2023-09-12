ООН призвало Украину немедленно отказаться от применения кассетных бомб

Вечером 12 сентября пресс-служба генсека ООН Антониу Гутерриша опубликовала призыв немедленно прекратить применение кассетных боеприпасов в зоне спецоперации на Украине. В тексте пресс-релиза, составленного со слов Гутерриша, сообщается об рисках использования кассетных бомб для мирного населения, поскольку детонация таких снарядов приводит к бесконтрольному выбросу дополнительных поражающих элементов.

Обращение Антониу Гутерриша к обеим сторонам российско-украинского конфликта фактически направлено именно на Генеральный штаб Украины, поскольку войска России не используют кассетные боеприпасы в ходе СВО. Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче кассетных бомб Киеву, сославшись на нехватку обычных снарядов для артиллерии у украинской армии.

Позднее ряд американских СМИ, включая газету New York Times, сообщили о планах Байдена передать Украине новую партию кассетных боеприпасов. Намерения Пентагона поставлять подобный вид вооружений бойцам ВСУ в Белом доме мотивируют дефицитом обычных боеприпасов на складах армии Соединённых Штатов.

При этом ранее Владимир Путин предостерегал правительство США от поставки кассетных снарядов Киеву, утверждая, что армия России может принять зеркальные меры, также начав применять данные боеприпасы в зоне проведения специальной военной операции. К текущему моменту Министерство обороны РФ не подтверждает сведения о том, что российские войска используют кассетные бомбы на Украине, ввиду чего становится понятно, что новое обращение Гутерриша адресовано в первую очередь Киеву.

Известно, что в 2008 году была подписана конвенция, запрещающая использование кассетных боеприпасов. При этом Соединённые Штаты, Россия и КНР отказались от ратификации данного документа, поскольку именно эти державы являются самыми крупными производителями кассетных бомб в мире.

Помимо запрещённых кассетных боеприпасов, украинские войска также используют мины "Лепесток", направленные против продвижения пехоты на поле боя. В действительности же мины данного типа представляют огромную опасность для мирного населения из-за своей малозаметности.

Подразделения ВСУ применяют запрещённые "Лепестки" для дистанционного минирования территорий, на которых дислоцируются силы противника. Тем не менее, известны случаи, когда украинские войска использовали мины "Лепесток" для прицельных ударов по оживлённым улицам Донецка.

В частности, в октябре 2022 года на "Лепестке" подорвался российский военкор Семён Пегов, являющийся автором проекта WarGonzo. В результате взрыва Пегов лишился ступни, но не утратил оптимизм: военный журналист уверен, что учёные Минобороны России смогут искусственно "вырастить" для него новую ногу.