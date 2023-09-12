Актерский талант и человеческое обаяние: Дорониной сегодня, 12 сентября, исполнилось 90 лет

Татьяну Доронину по праву называют одной из главных русских актрис ХХ века. Театр стал для нее судьбою.
В 15 лет без аттестата на руках в тайне от строгих родителей она уехала из Ленинграда на поступление в Школу-студию МХАТ в Москве.
Доронина была лучшей и любимой актрисой у Товстоногова в БДТ.
Татьяна Васильевна как-то говорила: "Необходимо, чтобы у тебя была всегда такая работа, которая тебе интересна и которая по твоим ощущениям интересна зрителям".
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Светлана Немоляева отзывалась о постановках Татьяны Васильевны как о событиях, отмечая особенно питерский театр Товстоногова и МХАТ.
Аристарх Ливанов восхищается коллегой: "Это человек такого масштаба, это такая личность! И я не думаю, что скоро появятся такие женщины-актрисы, с которыми ее можно было бы сравнивать".
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Известно, что Доронина не хотела сниматься в знаменитых "Трех тополях на Плющихе". Согласившись же, в Нюре из деревни воплотила образ своей любимой матери.
Зрители и коллеги отмечают, что кого бы она не играла, мечтающую о театре старшую сестру или неземную стюардессу Наташу, это было нечто.
Артистка признается: "Мне дорого не кино. Мне дорог зритель, которому я почему-то понравилась".
Во время раскола в МХАТе Доронина выступила в защиту актеров.
Марина Зудина говорит о знаменитой коллеге: "Это было мужество, когда разделился театр, что женщина, красивая женщина, актриса взяла на себя, взвалила на свои плечи ответственность".
Она более 26 лет была главой МХАТ имени Горького.
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