Актерский талант и человеческое обаяние: Дорониной сегодня, 12 сентября, исполнилось 90 лет

Татьяну Доронину по праву называют одной из главных русских актрис ХХ века. Театр стал для нее судьбою.

В 15 лет без аттестата на руках в тайне от строгих родителей она уехала из Ленинграда на поступление в Школу-студию МХАТ в Москве.

Доронина была лучшей и любимой актрисой у Товстоногова в БДТ.

Татьяна Васильевна как-то говорила: "Необходимо, чтобы у тебя была всегда такая работа, которая тебе интересна и которая по твоим ощущениям интересна зрителям".