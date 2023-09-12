В США началось расследование по делу об импичменте Байдена из-за коррупции

Вечером 12 сентября председатель нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти публично заявил, что во вторник он провёл встречу с руководством всех комитетов Палаты представителей, по итогам которой распорядился начать процедуру расследования о причастности Джо Байдена к коррупционным схемам и злоупотреблению служебными полномочиями.

Маккарти утверждает, что предварительное расследование косвенно подтвердило участие Байдена в коррупции государственного и международного масштабов. При этом парламентарий подчёркивает, что Джозеф Байден был крайне расчётлив во время преступления закона, осуществляя большинство коррупционных махинаций через близких родственников в попытке избежать наказания.

По данным Кевина Маккарти, члены семьи Байдена получили не менее 20 миллионов долларов через аффилированные фирмы. Для перечисления данной суммы родственникам Джо Байдена было сделано порядка ста пятидесяти платежей. В то же время Маккарти предполагает, что будучи основным выгодополучателем в данных схемах, Джо Байден поручил начислять "серые" платежи на личный счёт своего сына Хантера.

Кроме того, Кевин Маккарти полагает, что став президентом Соединённых Штатов, Байден наделил членов своей семьи рядом привилегий. Спикер американской Палаты представителей напомнил, что предоставление особых опций родственникам во время нахождения на госслужбе противоречит действующему в стране законодательству.

Известно, что Маккарти является выходцем из партии американских республиканцев, большинство членов которой открыто оппонируют власти Джо Байдена, представляющего фракцию демократов. О причастности Байдена к коррупции ранее неоднократно говорил экс-президент США Дональд Трамп, также представляющий республиканскую партию.

7 ноября 2020 года Джозеф Байден был официально признан триумфатором президентской гонки в Соединённых Штатах. Его ключевым конкурентом в минувших выборах также являлся Трамп. Уже после завершения подсчёта голосов Дональд Трамп обвинил Байдена в фальсификации выборов и узурпации власти в государстве.

В начале января 2021 года сторонники Трампа приступили к так называемому штурму вашингтонского Капитолия. Участвовавшие в акции протеста выражали своё несогласие с исходом президентских выборов в стране, а негласным лидером данного мероприятия являлся Дональд Трамп.

К текущему моменту Трамп стал фигурантом уголовного дела по четырём обвинениям. Политика обвиняют в незаконном хранении и сокрытии секретных документов, а также в попытке помешать правосудию. Помимо прочего, Дональда Трампа обвиняют во вмешательстве в ход президентских выборов в штате Джорджия.

В совокупности по 91 пункту обвинений Трампу угрожает 560 лет тюремного заключения, однако бывший президент не признаёт свою вину. По мнению Дональда Трампа, все выдвинутые против него обвинения сфабрикованы по прямому указанию Джо Байдена.