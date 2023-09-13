Выложили 2 100 000 рублей: Кустурица стал гостем кинофестиваля в столице Татарстана

Не только денежный вопрос пришлось решить организаторам международного события, чтобы культовый кинематографист прибыл в главный город Татарстана. Юридическое оформление сотрудничества с главой съемочного процесса также стоило многих усилий.

Руководство "Татаркино" подписало соглашение с компанией "Балканская музыка", владельцем которой является Никола Раденович.

ООО предпринимателя не впервые реализует контракты государственного значения в РФ.

Известно, что в 2016 году глава съемочного процесса был гостем международного культурного события, проходившего в Ульяновске.

Эта же компания курировала и проведение встречи с любимым в России артистом Милошем Биковичем на территории Питера, который, как известно, серб.

Есть информация, что Кустурицу в столицу государства "позвала" лично глава местного Минкульт Ирада Аюпова. Чиновница состояла в числе присутствующих на культурном мероприятии.