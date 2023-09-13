Выложили 2 100 000 рублей: Кустурица стал гостем кинофестиваля в столице Татарстана

По имеющимся данным, представителям организации республиканского уровня "Татаркино" пришлось выложить целых 2 130 000 росссийских рублей за появление Эмира Кустурицы на 19-ом фестиваля мусульманского кино в Казани.
Известно, что гонорар режиссеру выплачен из бюджетных средств Татарстана.
Чуть больше 2 100 000 рублей - плата за выступление Кустурицы, а аренда КЗ в торговом центре KazanMall затянула более 300 000 рублей.
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Не только денежный вопрос пришлось решить организаторам международного события, чтобы культовый кинематографист прибыл в главный город Татарстана. Юридическое оформление сотрудничества с главой съемочного процесса также стоило многих усилий.
Руководство "Татаркино" подписало соглашение с компанией "Балканская музыка", владельцем которой является Никола Раденович.
ООО предпринимателя не впервые реализует контракты государственного значения в РФ.
Известно, что в 2016 году глава съемочного процесса был гостем международного культурного события, проходившего в Ульяновске.
Эта же компания курировала и проведение встречи с любимым в России артистом Милошем Биковичем на территории Питера, который, как известно, серб.
Есть информация, что Кустурицу в столицу государства "позвала" лично глава местного Минкульт Ирада Аюпова. Чиновница состояла в числе присутствующих на культурном мероприятии.
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Приезжал Кустурица в Казань и в качестве музыканта - созданный им рок-коллектив выступал в местном КЗ "Пирамида" в 2014 году.
Летом же текущего года музыканты "The No Smoking Orchestra" (группа Кустурицы) были главными участниками "Летних вечеров в Елабуге" (в апреле выступление в главном городе Татарстана не состоялось). Известно, что это последний гастрольный тур ансамбля.
На 19-ом Казанском международном фестивале кино прошел творческий вечер кинодеятеля с поклонниками. Кустурицу сопровождал продюсер Мирко Раденович.
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