Кудрявцева назвала интервью с Костомаровым в эфире Звезды сошлись самым тяжелым в своей карьере

Роман Костомаров стал участником телепроекта "Звезды сошлись", в рамках которого поделился, как ему удалось победить смертельную болезнь и как он сражается с ее последствиями, стараясь не терять силу духа.

Лера Кудрявцева, являющаяся ведущей популярной передачи, не стала скрывать, что эти съемки дались ей очень нелегко в моральном плане.

Знаменитость восхищена тем, как спортсмен вышел победителем из очень непростой жизненной ситуации и не думает сдаваться в будущем.