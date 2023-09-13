Кудрявцева назвала интервью с Костомаровым в эфире Звезды сошлись самым тяжелым в своей карьере

Роман Костомаров стал участником телепроекта "Звезды сошлись", в рамках которого поделился, как ему удалось победить смертельную болезнь и как он сражается с ее последствиями, стараясь не терять силу духа.
Лера Кудрявцева, являющаяся ведущей популярной передачи, не стала скрывать, что эти съемки дались ей очень нелегко в моральном плане.
Знаменитость восхищена тем, как спортсмен вышел победителем из очень непростой жизненной ситуации и не думает сдаваться в будущем.
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Звездная блондинка заявила, что это была самая тяжелая запись передачи в эмоциональном плане.
Кудрявцева обратила внимание, что именно такая судьба как у Костомарова показывает, какая непрочная грань между жизнью и смертью.
Лера не могла не отметить, что на этом фоне суета, в которой люди пребывают ежедневно, кажется бессмысленной.
Ведущая призвала ценить то, что дано.
По мнению знаменитости, такие персонажи заставляют задуматься о том, как мы живем.
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46-летний фигурист в рамках программы признался, что считает чудом тот факт, что оказался в эфире ТВ. Он не стал скрывать, что некоторое время назад думал, что такое невозможно.
В рамках этого же общения с ведущей Роман затронул также тему взаимоотношений со своей женой и коллегой Оксаной Домниной.
Известно, что брак фигуристов трещал по швам из-за измены. Домнина хотела уйти из семьи, влюбившись в актера Владимира Яглыча, с которым выступала в паре на проекте "Танцы на льду".
Костомаров вспоминает, что тогда не помогало ничего, ни разговоры, ни прожитые вместе годы. К счастью, вскоре Оксана осознала, что совершила ошибку и вернулась к мужу.
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