Успенская устроила публичный скандал из-за интервью Собчак с Хайдаровым

13:57 2023-09-13

Слава обругала интервью Ксении Собчак с Тимуром Хайдаровым, назвав его лживым, грязным и пронизанным лицемерием. Ее коллега Любовь Успенская, которая также пострадала от рук Хайдарова, вообще устроила с журналисткой публичные разбирательства.

На протяжении более 2 месяцев не утихает скандал вокруг персоны Тимура Хайдарова, который занимается пластической хирургией.

Особенно недовольны качеством операций врача исполнительницы Слава и Любовь Успенская. Все участники публичных разборок испытывают огромное потрясение и нервотрепку, но есть личности, сумевшие извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Среди таких известных персон оказалась и журналистка Ксения Собчак. 11 сентября звездная блондинка разместила на собственном Ютуб-канале видео интервью с Хайдаровым.

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    Жена театрального режиссера Константина Богомолова пообщалась со специалистом по пластике на откровенные темы, поинтересовавшись деталями ЧП.

    Многие соотечественники, среди которых были и звезды, поведение представительницы СМИ сочли неправильным, осудив ее. Славу и Успенскую особенно возмутил поступок Собчак.

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    Слава разнесла интервью звездной блондинки в пух и прах, заявив, что ничего из сказанного не соответствует действительности.

    Ее коллега Успенская накинулась на Ксению в Сети, не побоявшись осудить ту публично. Исполнительница заявила, что у блогерши нет ни совести, ни понятия о том, что такое профессионализм.

    Знаменитость не забыла припомнить, что не впервые поражается беспринципности ведущей.

    Один раз Собчак заставила Успенскую плакать в эфире. Журналистка выставила певицу отвратительной матерью, которая не заботиться о своей дочери.

    Интервью с Хайдаровым Успенская назвала "плевком" в сторону простых людей, отметив циничность Ксении.

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