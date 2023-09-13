Успенская устроила публичный скандал из-за интервью Собчак с Хайдаровым

Многие соотечественники, среди которых были и звезды, поведение представительницы СМИ сочли неправильным, осудив ее. Славу и Успенскую особенно возмутил поступок Собчак.

Жена театрального режиссера Константина Богомолова пообщалась со специалистом по пластике на откровенные темы, поинтересовавшись деталями ЧП.

Слава разнесла интервью звездной блондинки в пух и прах, заявив, что ничего из сказанного не соответствует действительности.

Ее коллега Успенская накинулась на Ксению в Сети, не побоявшись осудить ту публично. Исполнительница заявила, что у блогерши нет ни совести, ни понятия о том, что такое профессионализм.

Знаменитость не забыла припомнить, что не впервые поражается беспринципности ведущей.

Один раз Собчак заставила Успенскую плакать в эфире. Журналистка выставила певицу отвратительной матерью, которая не заботиться о своей дочери.

Интервью с Хайдаровым Успенская назвала "плевком" в сторону простых людей, отметив циничность Ксении.