Успенская устроила публичный скандал из-за интервью Собчак с Хайдаровым

На протяжении более 2 месяцев не утихает скандал вокруг персоны Тимура Хайдарова, который занимается пластической хирургией.
Особенно недовольны качеством операций врача исполнительницы Слава и Любовь Успенская. Все участники публичных разборок испытывают огромное потрясение и нервотрепку, но есть личности, сумевшие извлечь выгоду из сложившейся ситуации.
Среди таких известных персон оказалась и журналистка Ксения Собчак. 11 сентября звездная блондинка разместила на собственном Ютуб-канале видео интервью с Хайдаровым.
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Жена театрального режиссера Константина Богомолова пообщалась со специалистом по пластике на откровенные темы, поинтересовавшись деталями ЧП.
Многие соотечественники, среди которых были и звезды, поведение представительницы СМИ сочли неправильным, осудив ее. Славу и Успенскую особенно возмутил поступок Собчак.
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Слава разнесла интервью звездной блондинки в пух и прах, заявив, что ничего из сказанного не соответствует действительности.
Ее коллега Успенская накинулась на Ксению в Сети, не побоявшись осудить ту публично. Исполнительница заявила, что у блогерши нет ни совести, ни понятия о том, что такое профессионализм.
Знаменитость не забыла припомнить, что не впервые поражается беспринципности ведущей.
Один раз Собчак заставила Успенскую плакать в эфире. Журналистка выставила певицу отвратительной матерью, которая не заботиться о своей дочери.
Интервью с Хайдаровым Успенская назвала "плевком" в сторону простых людей, отметив циничность Ксении.
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