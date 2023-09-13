Слово пацана - самая ожидаемая многосерийная картина сезона

Вчера в КЗ Сочи "Роза Хутор" прошло закрытие "Нового сезона".

7 дней на платформе фестиваля появлялись новые кинопроекты (в количестве 20), наслаждались просмотром которых участники культурного события, а по итогу голосовали за понравившуюся работу в специальном приложении.

Примечательно, что все представленные ленты пока не вышли, а в будущем их разместят на различных специализированных интернет-площадках.