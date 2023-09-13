Слово пацана - самая ожидаемая многосерийная картина сезона

Вчера в КЗ Сочи "Роза Хутор" прошло закрытие "Нового сезона".
7 дней на платформе фестиваля появлялись новые кинопроекты (в количестве 20), наслаждались просмотром которых участники культурного события, а по итогу голосовали за понравившуюся работу в специальном приложении.
Примечательно, что все представленные ленты пока не вышли, а в будущем их разместят на различных специализированных интернет-площадках.
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На культурном событии в КЗ "Роза Холл" присутствовали те, кто отвечал за его организацию фестиваля, различные деятели киноиндустрии и другие участники мероприятия.
Посетили кинособытие такие звезды экрана, как Дарья Мороз, Алла Сигалова, Андрей Мерзликин, Максим Матвеев и еще куча не менее известных личностей.
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Лучшего актера фестиваля огласила молодая российская артистка Лиза Ищенко. Первым признали Дениса Власенко за его игру в картине "Страсти по Матвею".
Серебро досталось Ивану Янковскому за участие в фильме "Слово пацана". Отец Ивана на экране Сергей Бурунов забрал приз.
А третье место досталось Алексею Гуськову с проектом "Золотое дно".
Имя победительницы озвучил Владимир Яглыч. Пальма первенства досталась трем артисткам, Виктории Исаковой, сыгравшей в многосерийной ленте "Лунатики", Марии Мацель, которой досталась роль в фильме "Черное облако", Валерии Зоидовой, блиставшей в режиссерском дебюте Сергея Ильина "Страсти по Матвею".
Второй в числе лучших стала актриса Анастасия Красовская, благодаря проекту "Слово пацана".
"Бронзу взяла" Юлия Снигирь со своей ролью в "Золотом дне".
Тройку лучших картин озвучил Сергей Бурунов. Первым стал "Страсти по Матвею", которую снял Сергей Ильин.
Второй стала "Единица Монтевидео". Награду забрала режиссер фильма Татьяна Лютаева.
Третья строчка досталась Юрию Морозу и его "Лунатикам".
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