Светлаков появился на авторском шоу Воли, признавшись в тоске по ТНТ

Главным героем очередной передачи "Шоу Воли" стал Сергей Светлаков. Юморист не стал скрывать, что тосковал по ТНТ, угощаясь караваем, который ему преподнес Павел.

Светлаков сообщил, что целых 5 лет не появлялся на экранах, отметив серьезные изменения на ТНТ.

По словам юмориста, единственное, что не изменилось, так это Comedy Club, героем которого он недавно стал. Комик отпустил шутку, что только Гарик Харламов растет вширь, а так все по-прежнему.

Сергей сообщил, что выступит наставником в программе "Лига городов". Кроме того, артист занят съемками в многосерийной ленте "Казачок", которые проходят вблизи Пскова.

Картина рассказывает о современном молодом человеке, попавшем в 17 столетие и принявшимся защищать Москву от поляков.

Юморист рассказал, что намерен появиться в комедийном проекте "Светлаков +" в образе своих героев, известных по "Нашей Раше".

Съемки скетчкома запланированы на октябрь, ноябрь, декабрь этого года. Снежана Денисовна, Сергей Беляков, который все время беседует с телевизором, и другие персонажи юмориста порадуют зрителей очень скоро.