Светлаков появился на авторском шоу Воли, признавшись в тоске по ТНТ

17:53 2023-09-13

Будучи участником проекта "Шоу Воли", Сергей Светлаков сообщил, что его поклонникам осталось тосковать недолго, так как он вот-вот вернется на ТНТ со своей авторской программой.

Главным героем очередной передачи "Шоу Воли" стал Сергей Светлаков. Юморист не стал скрывать, что тосковал по ТНТ, угощаясь караваем, который ему преподнес Павел.

Светлаков сообщил, что целых 5 лет не появлялся на экранах, отметив серьезные изменения на ТНТ.

По словам юмориста, единственное, что не изменилось, так это Comedy Club, героем которого он недавно стал. Комик отпустил шутку, что только Гарик Харламов растет вширь, а так все по-прежнему.

Сергей сообщил, что выступит наставником в программе "Лига городов". Кроме того, артист занят съемками в многосерийной ленте "Казачок", которые проходят вблизи Пскова.

Картина рассказывает о современном молодом человеке, попавшем в 17 столетие и принявшимся защищать Москву от поляков.

Юморист рассказал, что намерен появиться в комедийном проекте "Светлаков +" в образе своих героев, известных по "Нашей Раше".

Съемки скетчкома запланированы на октябрь, ноябрь, декабрь этого года. Снежана Денисовна, Сергей Беляков, который все время беседует с телевизором, и другие персонажи юмориста порадуют зрителей очень скоро.

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    Светлаков прекратил сотрудничество с ТНТ с 2018 года. Звезда ТВ утверждает, что произошло это потому, что ему "не давали развернуться".

    Именно по этой причине он стал трудиться на СТС. Актер был занят своими авторскими проектами.

    Когда комику предложили стать лицом СТС, он принимал решение полгода, которое, по признанию знаменитости, далось ему нелегко.

    Сергей рассказывал, что его контракт с ТНТ заканчивался. Будущего на этом канале для себя селебрити не видел, называя себя "ходячей рекламой" данного телеканала.

    Светлаков не скрывает, что получал там неплохо, 400 000 - 500 000 USD, которые добросовестно отрабатывал.

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    После запуска СВО шоумен разместил на своей странице в социальных сетях черный квадрат, а позднее в Сети появились сведения, что комик уехал из родного государства.

    Тогда же было приостановлено и шоу "Прожекторперисхилтон", так как Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян, которые вели его, уехали из России. Светлаков отрицал эту информацию.

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